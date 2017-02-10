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НАИНГГОЛАН: «Готов был отдать свои яйца, чтобы обыграть Ювентус»

Полузащитник «Ромы» рассказал о своем отношении к туринскому клубу

  • 10.02.2017 12:02
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101greatgoals.com. Раджа Наингголан
© 101greatgoals.com. Раджа Наингголан

28-летний полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан в интервью изданию Corriere dello Sport рассказал о принципиальном отношении к «Ювентусу», а также заверил, что в этом сезоне его команда обязательно выиграет трофей.

«Я всегда настроен против «Ювентуса». Я ненавижу «Ювентус», всегда. Еще выступая в составе «Кальяри» я был готов пожертвовать своими яйцами, чтобы только обыграть «Юве». Мы всегда играли с ними на «Ювентус Стэдиум» вничью.

Они выиграли скудетто в матче с нами, когда мы были в Триесте. Я ненавижу их, потому что они всегда побеждают благодаря пенальти или штрафному удару.

Я перешел в «Рому», чтобы превзойти «Ювентус», которому всегда помогают. Если мы не выиграем скудетто, то непременно выиграем Кубок Италии, я вам обещаю. В полуфинале мы дважды обыграем «Лацио», доверьтесь мне».

Источник — Calcionews

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