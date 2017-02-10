Ули ХЕНЕСС: «Коста несчастлив? С Баварией такое не сработает»

Президент мюнхенской «Баварии» Ули Хенесс прокомментировал слова бразильского вингера Дугласа Косты о том, что он не считает себя счастливым в мюнхенском клубе.

«Это отчаянная попытка получить более высокую зарплату. Но с нами это не сработает, хоть попытайся он еще десять раз. На самом деле, у него неплохие условия», – отметил Хенесс.