Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Ули ХЕНЕСС: «Коста несчастлив? С Баварией такое не сработает»

Президент немецкого клуба уверен, что бразилец хочет выпросить себе более высокую зарплату

  • 10.02.2017 11:52
  • 243 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Бавария. Дуглас Коста
© ФК Бавария. Дуглас Коста

Президент мюнхенской «Баварии» Ули Хенесс прокомментировал слова бразильского вингера Дугласа Косты о том, что он не считает себя счастливым в мюнхенском клубе.

«Это отчаянная попытка получить более высокую зарплату. Но с нами это не сработает, хоть попытайся он еще десять раз. На самом деле, у него неплохие условия», – отметил Хенесс.

Источник — Daily Mail

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.