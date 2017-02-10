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Роберто МАНЧИНИ: «Я не буду следующим тренером Милана»

Экс-наставник «Интера» рассказал о причинах посещения матча Серии А «Болонья» - «Милан»

  • 10.02.2017 11:44
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Роберто МАНЧИНИ: «Я не буду следующим тренером Милана»
Итальянские журналисты перехватили Роберто Манчини на выходе из стадиона «Ренато Даль Ара» после встречи между Болоньей и Миланом и задали вопрос о возможном появлении у руля «Милана». В следующем сезоне будущие директора «россонери» хотят видеть главным тренером команды экс-наставника «Интера» и «Ман Сити». 
 
Примечательно, что после этой новости стало известно о предстоящем посещении Манчини матча между «Болоньей» и «Миланом».
 
«Болонья» переживает неудачный период, - сказал итальянский специалист. - Исход чемпионата уже решен? Нет, впереди еще много очных встреч. Я - следующей тренер «Милана»? Нет, нет, нет. Я побывал на матче, потому что у меня много друзей в Болонье. Мирабелли и Фассоне? В последнее время мы не контактировали».
 

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