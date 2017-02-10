Роберто МАНЧИНИ: «Я не буду следующим тренером Милана»

Итальянские журналисты перехватили Роберто Манчини на выходе из стадиона «Ренато Даль Ара» после встречи между Болоньей и Миланом и задали вопрос о возможном появлении у руля «Милана». В следующем сезоне будущие директора «россонери» хотят видеть главным тренером команды экс-наставника «Интера» и «Ман Сити».

Примечательно, что после этой новости стало известно о предстоящем посещении Манчини матча между «Болоньей» и «Миланом».

«Болонья» переживает неудачный период, - сказал итальянский специалист. - Исход чемпионата уже решен? Нет, впереди еще много очных встреч. Я - следующей тренер «Милана»? Нет, нет, нет. Я побывал на матче, потому что у меня много друзей в Болонье. Мирабелли и Фассоне? В последнее время мы не контактировали».