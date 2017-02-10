КУЗНЕЦОВ: «Чанов был первым вратарем, который умел так играть ногами»

В среду вечером в 57 лет ушел из жизни легендарный голкипер «Шахтера» и «Динамо» Виктор Чанов. Он попал в киевскую больницу с черепно-мозговой травмой еще 21 января, туда его доставили из села Рославичи, где Чанов жил с семьей. Официально обстоятельства смерти азовут после экспертизы.

«У Виктора была масса достижений, но он всегда оставался скромным человеком, — говорит экс-игрок «Динамо» Олег Кузнецов. — Сколько мячей он вытащил в финале Кубка кубков-1986. А когда играли в квадрат, у него мяч невозможно было забрать. Наверное, он был первым голкипером, который начал так играть ногами. Мог отдать точную передачу на 50 метров... Он был мягким человеком в быту и на поле, никогда не кричал на защитников. Да и не нужно было, нам взгляда хватало, чтобы понять друг друга. Жаль, у него не сложилась тренерская карьера. Хотел вместе со старшим братом открыть вратарские школы в Киеве и Москве. Но не получилось».