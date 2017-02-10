Виталий ВЕРНИДУБ: «Не хочу говорить про судейство»

Защитник «Габалы» Виталий Вернидуб поделился ожиданиями от предстоящего матча 17-го тура Topaz премьер-лиги Азербайджана по футболу против АЗАЛ, а также встречи 16-го тура с «Нефтчи» (1:0).

- Через два дня вас ждет встреча с АЗАЛ. Какие ожидания от матча?

- Нашей целью является только победа. Уверен, мы сумеем воплотить в жизнь свое желание. Хотим победить и пополнить свой актив еще тремя очками.

- Считаете ли АЗАЛ серьезным соперником для «Габалы»?

- Соперник показал себя в недавнем матче с «Карабахом», дав настоящий бой. Поэтому скажу, что нас ждет довольно тяжелая игра.

- Матч предыдущего тура с «Нефтчи» стал поводом для активного обсуждения судейства.

- Сама игра выдалась хорошей и трудной. Этой зимой «Нефтчи» основательно усилился и выглядел очень даже неплохо. Еще до нашей встречи, когда «нефтяники» сыграли против «Карабаха», они показали свою силу. И повторили это в матче против нас. Они стали обороняться гораздо компактнее.

- Это уже не тот «Нефтчи», который в этом сезоне был дважды разгромлен вами, сначала 8:0, а затем и 4:1?

- Определенно, «Нефтчи» показал очень хорошую игру. Заметно, что они прибавили и игра команды изменилась. Я думаю, этой команде необходимо время, чтобы все шло так, как ей хочется. Уже после этого они смогут вести настоящую конкуренцию за серьезные цели. Я им желаю успехов в этом.

- Точно известно, что Урфан Аббасов, сделавший результативную передачу, после которого Даниэль Суботич забил единственный мяч в игре, находился в офсайде. Что скажете об этом эпизоде?

- Я давно для себя решил, что не буду пересматривать спорные эпизоды. Потому мне трудно что-либо сказать об этом.

- Считаете, что добились заслуженной победы?

- Кто-то может посчитать, что заслуженной, а кто-то – нет. Каждый будет подходить к этому со своей точки зрения. Для меня же главное, что наша команда победила и продолжает свой путь к своей цели.

- Как вам новичок «Габалы» Даниэль Суботич?

- Я знал его еще до Азербайджана. Если не ошибаюсь, раза 2-3 мы с ним встречались в матчах чемпионата Украины. Тогда он играл за «Волынь». Уже тогда я видел, что это качественный футболист. Суботич прекрасно действует в атаке. Естественно, для нас это большой плюс, что он в нашей команде. Надеюсь, он поможет нам достичь поставленных целей.

- После игры вы о чем-то говорили с защитником «Нефтчи» Кириллом Петровым…

- Ничего особенного. Просто поздоровались и попрощались.

- После зимнего перерыва самой обсуждаемой темой стали грубые судейские ошибки. Не боитесь, что подобное может встать на вашем пути к чемпионству или в целом в борьбе за медали?

- Извините, но я не буду отвечать на этот вопрос. Потому что мне совсем не хочется говорить о судействе.