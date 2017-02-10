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Сергей КЕРНИЦКИЙ: «Черноморец не собирался судиться с Зарей»

Спорный вопрос вскоре будет урегулирован, утверждает генеральный директор одесского клуба

  • 10.02.2017 11:16
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ФК Черноморец. Сергей Керницкий
© ФК Черноморец. Сергей Керницкий

Генеральный директор «Черноморца» Сергей Керницкий рассказал о ситуации с «Зарей», которой одесситы задолжали деньги за реализацию билетов на матч Лиги Европы против «Ман Юнайтед».

- Мы в определенной мере стали участниками форс-мажорного обстоятельства. К сожалению, под него подпали финансовые расчёты с «Зарей» за аренду и продажу билетов. Но в настоящее время мы решаем эту ситуацию. Я думаю, все стороны будут удовлетворены.

- То все это будет мирным путем? Не будет никаких судебных разбирательств?
- Мы и не собирались судиться, честно говорю. Поэтому в ближайшее время эта тема будет закрыта.

Также Сергей Керницкий рассказал о трансферных планах «Черноморца»:

- У нас сорвались приобретения двух или трех игроков по различным причинам. Но если я появляюсь на сборах, то, наверное, будет какая-то трансферная новость. Я думаю, о ней завтра или послезавтра будет объявлено.

- А когда увидим новых игроков?
- Я думаю, 12-го числа, если все получится,уже будет играть один из новичков. Имя пока в секрете.

Также генеральный директор «Черноморца» поделился амбициозными планами:

- Опыт игры в Лиге Европы очень свеж. И болельщики еще помнят. Стадион был полный при средней заполняемости 22-25 тысяч. Мы этого тоже хотим. Я думаю, в конце следующего сезона мы к этому все-таки придем. Это вполне возможно. Но для этого нужны усилия не самого «Черноморца». Мы надеемся на помощь городской и областной власти и тех представителей одесского бизнеса, которым не чужд футбол и значение самого города Одессы.

Источник — ТК Футбол

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