ПАНЬКИВ: «Полевые игроки всегда говорят, что вратари ничего не делают»

Своим впечатлением от работы на сборах поделился голкипер «Стали» Юрий Панькив.

- Юра говорят, что полевых игроков нагружают на сборах больше, чем вратарей. Так ли это?

- На самом деле, мне кажется, что так полевые игроки всегда говорят, мол, вратари ничего не делают, просто стоят в воротах и ничем не занимаются. Я предлагаю им попробовать сделать им то, что мы делаем на тренировках и посмотрим, как у них это получится (смеется). На самом деле нагрузка идет, причем в том объеме, в котором нам необходима для игры в воротах. Она спланирована грамотно и именно так, как это запрограммировал тренер вратарей. Наш новый наставник очень опытный специалист и знает, что нам нужно делать в каком направлении.

- У вас было три дня выходных, чем занимался в этот промежуток времени? С кем и где проводил выходные дни?

- Наверное, за последнее время это были самые классные дни, поскольку решил не лететь домой, а в Турцию прилетела моя семья – супруга с сыном. Мы провели все дни вместе, гуляли возле моря, ездили в Анталию. Еще раз повторюсь, что это были лучшие дни за минувший месяц.