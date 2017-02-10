Заря и Динамо начнут свой матч 25 февраля в 14:00

Дирекция Премьер-лиги утвердила даты и время начала матчей 19-го тура чемпионата Украины «Лига Пари-Матч»:
25 февраля (суббота)
«Заря» — «Динамо» 14:00
«Олимпик» — «Сталь» 14:00
«Александрия» — «Волынь» 17:00
26 февраля (воскресенье)
«Звезда» — «Днепр» 14:00
«Черноморец» — «Карпаты» 14:00
«Шахтер» — «Ворскла» 17:00
Источник — Официальный сайт УПЛ
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