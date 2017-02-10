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Заря и Динамо начнут свой матч 25 февраля в 14:00

До возобновления чемпионата Украины осталось две недели

  • 10.02.2017 10:58
  • 682 просмотров
  • 2 комментария
Метки
Заря и Динамо начнут свой матч 25 февраля в 14:00

Дирекция Премьер-лиги утвердила даты и время начала матчей 19-го тура чемпионата Украины «Лига Пари-Матч»:

25 февраля (суббота)

«Заря» — «Динамо» 14:00
«Олимпик» — «Сталь» 14:00
«Александрия» — «Волынь» 17:00

26 февраля (воскресенье)

«Звезда» — «Днепр» 14:00
«Черноморец» — «Карпаты» 14:00
«Шахтер» — «Ворскла» 17:00

Источник — Официальный сайт УПЛ

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Комментарии
    Mykhailo Stepanov
    online
      Mykhailo Stepanov, 10.02.2017 11:58
    +1
    так много команд в УПЛ, так много матчей....совсем не успевают с чемпионатом если весной начинать...
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    Олександр Панасюк
    online
      Олександр Панасюк, 10.02.2017 12:03
    +1
    Залишилось тільки 3 більш-менш великих канали в Україні з форматом картинки 3:4: Перший, Новий та 2+2. Вже навіть 1+1 став широкоформатним... І тільки один (на Т2) в якості HD - 112. Скільки ще ми будемо дивитись футбол в кастрованій якості???
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