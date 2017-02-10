Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Шахтер и Риу Аве сыграют в закрытом режиме

Португальцы отказались от видеотрансляции, также на матче не будет зрителей и СМИ

  • 10.02.2017 10:55
  • 314 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк
© ФК Шахтер Донецк

10 февраля «Шахтер» проведет последний контрольный матч на португальских сборах. Соперником «горняков» станет девятая команда чемпионата Португалии «Риу Аве».

По решению хозяев поля поединок пройдет в закрытом режиме (без зрителей и представителей СМИ). Тренерский штаб «Риу Аве» ввиду подготовки к очередному туру внутреннего чемпионата высказал пожелание не осуществлять прямую видеотрансляцию товарищеского матча.

Источник — ФК Шахтер

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.