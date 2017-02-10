Шахтер и Риу Аве сыграют в закрытом режиме

10 февраля «Шахтер» проведет последний контрольный матч на португальских сборах. Соперником «горняков» станет девятая команда чемпионата Португалии «Риу Аве».
По решению хозяев поля поединок пройдет в закрытом режиме (без зрителей и представителей СМИ). Тренерский штаб «Риу Аве» ввиду подготовки к очередному туру внутреннего чемпионата высказал пожелание не осуществлять прямую видеотрансляцию товарищеского матча.
Источник — ФК Шахтер
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