Вице-президент Райо Вальекано: «Надеемся, что Зозуля к нам вернется»

Вчера вице-президент Райо Вальекано Рамон Планес дал специальную пресс-конференцию. На ней он сообщил, что клуб не собирается отказываться от услуг нападающего сборной Украины Романа Зозули. Более того, функционер отметил, что в связи со скандальными событиями, «Молнии» будут терпеливо ждать игрока до конца февраля и начислять ему оговоренную заработную плату: «Мы не отказываемся платить Роману Зозуле. Учитывая сложившуюся ситуацию, руководство и тренерский штаб приняли решение ждать футболиста до конца февраля. Надеемся, что со своим решением Зозуля не будет тянуть до указанного срока».
На вопрос журналистов, каким он видит путь разрешения ситуации, Планес ответил: «Я верю в диалог».
Добавим, что президент Ла Лиги Хавьер Табарес вчера же заявил средствам массовой информации о том, что полиция уже арестовала 17 человек, на которых вот-вот будет заведено уголовное дело за оскорбление украинского нападающего Романа Зозули.
Источник — zbirna.com
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.