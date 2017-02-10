Клас-Ян ХУНТЕЛАР: «Хочу снова быть полезным Шальке»

В победном матче в Зандхаузене (4:1) Клас-Ян Хунтелар вышел на поле на 86-ой минуте и таким образом отпраздновал свой камбек после трех с половиной месяцев паузы из-за травмы. Голландец поговорил о длительном перерыве после травмы, о пути, который ему пришлось пройти, чтобы вернуться на поле, о своей нынешней физической форме и о прекрасных воспоминаниях.

- Класс-Ян, к тому времени, как вы вышли на поле, исход матча был уже предрешен. Тем не менее, после финального свистка вы были одним из самых счастливых людей на стадионе. Или нам это показалось?

- Нет, все так. После длительной паузы и продолжительной реабилитации я на прошлой неделе наконец-то получил возможность снова тренироваться с командой. Я наслаждаюсь тренировками, потому что на них могу заниматься тем, о чем скучал в последнее время. Я всегда очень хочу играть в футбол, поэтому то, что мне удалось на несколько минут выйти на поле, особенно важно.

- В октябре вы и не думали, что пауза так затянется…

- В первый момент после травмы я подумал, что все не так плохо, но МРТ показала обратное (надрыв связки в колене, прим.ред.). Конечно, долгая пауза – это всегда обидно, но я был сфокусирован на том, чтобы вернуться в строй.

- Как вы оцениваете игру вашей команды в Зандхаузене?

- Мы уверенно победили и заслуженно прошли в следующий раунд. Это было нашей целью, и мы ни на миг не дали усомниться в том, что достигнем ее.

- Однажды вы уже выигрывали Кубок Германии. Приходилось рассказывать своим товарищам по команде, что значит оказаться в финале в Берлине?

- До финальной игры нам нужны еще две победы, и мы не можем сделать второго шага, не сделав первый. Но, конечно, было бы здорово снова поехать в Берлин. В любом случае оказаться в финале это лучшее, что может быть. Это наша мечта.

- В субботу как раз Берлин будет гостить на «Фельтинс-Арене». Хотели бы вы в матче с «Гертой» отыграть больше минут, чем в Зандхаузене?

- Я всего неделю тренируюсь с командой и не могу себе позволить сделать хоть шаг назад. А тренировка – это не то же самое, что игра. Мое нынешнее задание – как можно быстрее вернуть себе былую форму и снова быть полезным своей команде. Сыграю ли я против «Герты», будет понятно позже. Это решит тренер.