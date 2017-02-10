Заря отправилась в Турцию

Делегация луганской «Зари» после нескольких дней отдыха снова отправляется в Турцию. Завтра у команды стартует второй учебно-тренировочный сбор, который продлится до 23 февраля.

За это время «чёрно-белым» предстоит сыграть пять матчей. Остался в Запорожье лишь Владислав Сандрак-Винницкий, который продолжает восстанавливаться после травмы.

Юрий Вернидуб задействовал для участия в тренировочном процессе следующих футболистов:

Олег Чуваев, Игорь Левченко, Алексей Шевченко, Денис Безбородько. Джаба Липартия, Вячеслав Чечер, Григорий Ярмаш, Артём Гордиенко, Евгений Опанасенко, Дмитрий Гречишкин, Руслан Бабенко, Игорь Чайковский, Гегам Кадимян, Желько Любенович, Игорь Харатин, Михаил Шершень, Егор Шалфеев, Анджело Качавенда, Никита Каменюка, Деннис Бонавентуре, Паулиньо, Рафаэль Форстер, Иван Петряк, Артём Сухоцкий, Эдуард Соболь, Владислав Калитвинцев, Владислав Кулач.

23-го февраля «Заря» вернётся в Украину, а уже 25-го числа в 14.00 встретится в поединке 19-го тура украинского чемпионата с киевским «Динамо».