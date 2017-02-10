Ворскла провела облегченное занятие

Значних навантажень на друге тренування 9-го лютого не передбачалося. Тренери дозовано дали хлопцям вправи на розтяжку м'язів, координацію, а потім вже працювали з м'ячами та зіграли у футбол на половину поля. Насамкінець перемістились до тренажерної зали, де попрацювали ще хвилин зо двадцять п'ять.
Источник — ФК Ворскла
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