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Ворскла провела облегченное занятие

Василий Сачко не стал загружать своих футболистов

  • 10.02.2017 10:39
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ФК Ворскла. Василий Сачко
© ФК Ворскла. Василий Сачко

Значних навантажень на друге тренування 9-го лютого не передбачалося. Тренери дозовано дали хлопцям вправи на розтяжку м'язів, координацію, а потім вже працювали з м'ячами та зіграли у футбол на половину поля. Насамкінець перемістились до тренажерної зали, де попрацювали ще хвилин зо двадцять п'ять.
 

Источник — ФК Ворскла

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