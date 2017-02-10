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Заря сыграет против Локомотива, Астаны и Шахтера

Команда Юрия Вернидуба отправляется на сборы в Турцию

  • 10.02.2017 10:20
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ФК Заря. Юрий Вернидуб
© ФК Заря. Юрий Вернидуб
В пятницу, 10 февраля, луганская «Заря» отправится в Турцию, где команда проведет вторые учебно-тренировочные сборы. За время сбора «черно-белые» проведут пять двухсторонних встреч.
 
12.02. – «Локомотив» (Ташкент). По итогам прошлого сезона «Локомотив» стал чемпионом Узбекистана, опередив на 11 очков «Бунедкор». 
 
14.02. – «Астана» (Казахстан). После 22-х туров высшей лиги чемпионата Казахстана «Астана» идет единоличным лидером, опережая «Кайрат» на 7 очков. С «Астаной» мы играли неоднократно, а именно трижды – один раз мы добыли победу, дважды был зафиксирован ничейный результат.
 
16.02. – «Шахтер» (Караганда). В этом сезоне команда из Казахстана выступает, мягко говоря, не очень удачно. После 2-х туров наш предстоящий оппонент расположился на 10-м месте среди 12 команд, набрав в актив всего-навсего 21 очко. С «Шахтером» на сборах мы играли 6 раз. Из них у нас было две победы, а четыре раза был зафиксирован ничейный результат.
 
19.02. – «Торпедо-БелАЗ» (Беларусь). По итогам высшей лиги чемпионата Беларуси прошлого сезона «Торпедо» заняло 5-е место. 
 
22.02 – «Динамо» (Батуми). «Динамо» из Грузии заняло в 2016-ом году третье место в элите грузинского футбола. Дважды на сборах мы встречались с динамовцами. В обоих случаях команда Юрия Вернидуба победила. Сначала 1:0, а затем 3:0. 
 
Затем, 23-го февраля «Заря» вернется в Украину, а 25-го числа (базовый день) луганскому клубу предстоит провести домашний матч против киевского «Динамо».
 

Источник — ФК Заря

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