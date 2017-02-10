Заря сыграет против Локомотива, Астаны и Шахтера

В пятницу, 10 февраля, луганская «Заря» отправится в Турцию, где команда проведет вторые учебно-тренировочные сборы. За время сбора «черно-белые» проведут пять двухсторонних встреч.

12.02. – «Локомотив» (Ташкент). По итогам прошлого сезона «Локомотив» стал чемпионом Узбекистана, опередив на 11 очков «Бунедкор».

14.02. – «Астана» (Казахстан). После 22-х туров высшей лиги чемпионата Казахстана «Астана» идет единоличным лидером, опережая «Кайрат» на 7 очков. С «Астаной» мы играли неоднократно, а именно трижды – один раз мы добыли победу, дважды был зафиксирован ничейный результат.

16.02. – «Шахтер» (Караганда). В этом сезоне команда из Казахстана выступает, мягко говоря, не очень удачно. После 2-х туров наш предстоящий оппонент расположился на 10-м месте среди 12 команд, набрав в актив всего-навсего 21 очко. С «Шахтером» на сборах мы играли 6 раз. Из них у нас было две победы, а четыре раза был зафиксирован ничейный результат.

19.02. – «Торпедо-БелАЗ» (Беларусь). По итогам высшей лиги чемпионата Беларуси прошлого сезона «Торпедо» заняло 5-е место.

22.02 – «Динамо» (Батуми). «Динамо» из Грузии заняло в 2016-ом году третье место в элите грузинского футбола. Дважды на сборах мы встречались с динамовцами. В обоих случаях команда Юрия Вернидуба победила. Сначала 1:0, а затем 3:0.

Затем, 23-го февраля «Заря» вернется в Украину, а 25-го числа (базовый день) луганскому клубу предстоит провести домашний матч против киевского «Динамо».