Динамо U-19 может сыграть против Боруссии или Аякса

Сегодня в швейцарском Ньоне, в 14:00 по киевскому времени начнется жеребьевка 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА.

В ходе жеребьевки будет составлена вся сетка плей-офф - от 1/8 финала до решающего матча.

Напомним, киевское «Динамо», заняв первое место в своей группе, получило прямую путевку в эту стадию турнира.

В плей-офф примут участие 16 команд - восемь победителей групп Пути Лиги чемпионов и восемь клубов, которые победили в стыковых матчах.

Восемь шаров с именами победителей групп Пути Лиги чемпионов будут помещены в одну чашу, а восемь шаров с именами победителей стыковых матчей - во вторую. Из каждой чаши возьмут по одному шару, поместят в большую чашу и перемешают.

Команда, шар с названием которой достанут из чаши первым, будет играть дома. Каждый раунд плей-офф состоит из одного матча.

В одну пару не могут попасть команды, которые соперничали на групповом этапе. Команды из одной страны не разводятся.

Победители групп

«Динамо» Киев

«Барселона»

«Пари Сен-Жермен»

«Порту»

ПСВ

«Реал»

«Севилья»

ЦСКА Москва

Победители стыковых матчей

«Зальцбург»

«Бенфика»

«Вииторул»

«Монако»

«Русенборг»

«Атлетико»

«Боруссия» Дортмунд

«Аякс»

Команды из одной группы на этой стадии не могут встретиться. Следовательно, потенциальными соперниками «Динамо» в 1/8 финала являются «Зальцбург», «Вииторул», «Монако», «Русенборг», «Атлетико», «Боруссия» Дортмунд и «Аякс».

Начиная со стадии 1/4 финала проводится слепая жеребьевка.

Матчи 1/2 финала и финал пройдут в апреле на стадионе «Коловрэ» в Ньоне.

Дорога в Ньон

1/8 финала: 21/22 февраля

1/4 финала: 7/8 марта

Полуфиналы: 21 апреля, Ньон

Финал: 24 апреля, Ньон