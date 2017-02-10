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Олег САЛЕНКО: «Зозуля должен играть»

Экс-игрок «Валенсии» поделился своим мнением о конфликте Зозули с фанатами «Райо Вальекано»

  • 10.02.2017 09:45
  • 383 просмотров
  • 4 комментария
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sportbox.ru, Олег Саленко
© sportbox.ru, Олег Саленко
Колишній форвард київського «Динамо» повністю підтримує Романа Зозулю у ситуації зі скандальним переходом в «Райо Вальєкано» і вважає, що Роману необхідна ігрова практика перед матчами збірної.
 
«Я здивований, що вибухнув такий скандал. Коли я грав в Іспанії, то тут ніколи не змішували політику і футбол. У всіх країнах є свої проблеми, будь то Іспанія чи Україна. Він допомагає хлопцям з передової, підтримує нашу армію у фінансовому плані. В якійсь мірі він бере участь як доброволець. Цим Роман закликає співвітчизників допомагати армії своєї країни. 
 
Наближаються ігри кваліфікації до чемпіонату світу. Я не стверджую, що Роман основний гравець команди, але він боєць, який у будь-який момент готовий допомогти нашій команді. Зозуля повинен грати і отримувати ігрову практику. Надіюсь, що Федерація футболу Іспанії спільно з ФІФА знайдуть вихід з положення. Я дійсно хвилююсь за майбутнє Романа Зозулі».
 

Источник — 1927

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Комментарии
    Владимир Коробко
    online
    Владимир Коробко, 10.02.2017 09:48
    -4
    Конечно должен играть-клуб Рух из Винников его ждет.
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    G.O.R.I.K
    G.O.R.I.K, 10.02.2017 09:50
    +3
    ..лаконично и в тему, аж не похоже на него.
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    H4des
      H4des, 10.02.2017 09:52
    0
    Не уровень он сборной, не уровень. Хватит мусолить эту тему. Патриот, доброволец - да, но не игрок сборной.
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    Вова Бойко
      Вова Бойко, 10.02.2017 09:59
    0
    Не спорю що він не гравець збірной! Але як людина то він заслуговує поваги!
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