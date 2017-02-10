Олег САЛЕНКО: «Зозуля должен играть»

Колишній форвард київського «Динамо» повністю підтримує Романа Зозулю у ситуації зі скандальним переходом в «Райо Вальєкано» і вважає, що Роману необхідна ігрова практика перед матчами збірної.

«Я здивований, що вибухнув такий скандал. Коли я грав в Іспанії, то тут ніколи не змішували політику і футбол. У всіх країнах є свої проблеми, будь то Іспанія чи Україна. Він допомагає хлопцям з передової, підтримує нашу армію у фінансовому плані. В якійсь мірі він бере участь як доброволець. Цим Роман закликає співвітчизників допомагати армії своєї країни.

Наближаються ігри кваліфікації до чемпіонату світу. Я не стверджую, що Роман основний гравець команди, але він боєць, який у будь-який момент готовий допомогти нашій команді. Зозуля повинен грати і отримувати ігрову практику. Надіюсь, що Федерація футболу Іспанії спільно з ФІФА знайдуть вихід з положення. Я дійсно хвилююсь за майбутнє Романа Зозулі».