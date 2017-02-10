Рауль Рианчо пристально следит за киевским Динамо

Если накануне динамовцы утреннее занятие провели в отеле, а вечером поехали в тренировочный центр, то в четверг расписание было с точностью до наоборот.

Утром в Marbella Football Center динамовцы провели полуторачасовую тренировку. Выполнив упражнения на скорость и гибкость, которые традиционно проходили в соревновательной манере, футболисты переместились на соседнее поле, где провели двусторонку на полполя, но на стандартные ворота.

Две команды соревновались между собой до первого забитого мяча, после чего победитель менял половину, а в игру вступала третья команда. Учитывая размеры площадки, игра проходила в очень интенсивном темпе, и бывало даже такое, что команда, едва зайдя на поле, через несколько секунд, не сориентировавшись, сразу же пропускала и вынуждена была вновь наблюдать за действиями партнеров со стороны.

В итоге, как и вчера, более ловкими и фартовыми оказались «красные» (правда, уже в другом составе), и по традиции сделали коллективное командное фото победителей.

Вечером футболистов ожидало теоретическое занятие. Игроки, расположившись в конференц-зале отеля, в течение часа обсуждали с тренерским штабом тактические схемы и игровые ситуации, происходящие на футбольном поле, а также разбирали последний матч с «Осиеком», в котором динамовцам удалось одержать победу лишь на последних минутах. Отметим, что после того, как закончилось общее теоретическое занятие, тренер голкиперов Михаил Михайлов вместе со своими подопечными еще в течение десяти минут разбирали сугубо вратарские моменты.

Выйдя из конференц-зала, динамовцев в холле отеля уже ждал Рауль Рианчо, который тепло поздоровался со всеми футболистами, тренерами и административным персоналом. Завтра ассистент главного тренера национальной сборной будет присутствовать на контрольном матче с «Шаньдун Люнэн», чтобы посмотреть в действии на кандидатов в главную команды страны. Отметим, что приезд в Марбелью главного тренера «желто-синих» Андрея Шевченко ожидается завтра вечером – на матч с «Люнэн» он не успеет, но спарринг с «Хэбэй Чайна Форчун», запланированный на 11 февраля, обязательно посмотрит.

Напомним, что контрольный поединок с «Шаньдун Люнэн» пройдет в пятницу, 10 февраля, в Альхесирасе. По требованию китайской команды он будет закрытым для болельщиков и не будет показан в прямой трансляции. Его начало – в 17:00 (18:00 по киевскому времени).