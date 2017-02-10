В Виго пообещали отремонтировать стадион к матчу с Шахтером

Мэр Виго Абель Кабальеро заверил, что «Сельта» 16 февраля сможет на своем поле принять «Шахтер» в 1/16 финала Лиги Европы. Руководитель испанского города дал гарантию завершения работ на стадионе Балаидос в течение четверга или пятницы.

При этом Кабальеро оценил ход выполнения работ как «очень хороший» и выразил уверенность, что «Сельте» ничего не помешает 16 февраля принять «Шахтер» в рамках первого матча 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.

Напомним, ранее из-за ураганного ветра и снесенной части крыши стадиона был отменен матч чемпионата Испании между «Сельтой» и «Реалом». Следующая домашняя календарная игра у «Сельты» должна состоятся как раз против «Шахтера» 16 февраля.