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В Виго пообещали отремонтировать стадион к матчу с Шахтером

Стадион «Сельты» будет готов к матчу плей-офф Лиги Европы

  • 10.02.2017 08:59
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В Виго пообещали отремонтировать стадион к матчу с Шахтером
Мэр Виго Абель Кабальеро заверил, что «Сельта» 16 февраля сможет на своем поле принять «Шахтер» в 1/16 финала Лиги Европы. Руководитель испанского города дал гарантию завершения работ на стадионе Балаидос в течение четверга или пятницы.
 
При этом Кабальеро оценил ход выполнения работ как «очень хороший» и выразил уверенность, что «Сельте» ничего не помешает 16 февраля принять «Шахтер» в рамках первого матча 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.
 
Напомним, ранее из-за ураганного ветра и снесенной части крыши стадиона был отменен матч чемпионата Испании между «Сельтой» и «Реалом». Следующая домашняя календарная игра у «Сельты» должна состоятся как раз против «Шахтера» 16 февраля.
 

Источник — Шахта

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