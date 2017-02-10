Йожеф САБО: «Обязаны помочь молодому тренеру Шевченко»

Главной темой в отечественном футболе на сегодняшний день стала полемика о переносе 22-го тура Премьер-лиги с целью дать больше времени национальной сборной Украины для подготовки к ключевому поединку отбора ЧМ, против хорватов.

Своим мнением по этому поводу поделился Йожеф САБО, на счету которого 34 матча у руля главной команды страны.

— Однозначно, последний тур первого этапа чемпионата нужно сместить на другое время, — сказал Йожеф Йожефович. — Я не понимаю людей, которые против такой идеи. Кучук говорит, что начнется хаос. Какой хаос? Объясните мне! Надо просто сесть всем заинтересованным людям за круглый стол и найти окно для переноса матчей ради команды номер один нашей страны. Время-то ведь еще есть, чтобы спокойно решить этот вопрос. Было бы только желание — все можно сделать.

Многие пишут, что хорваты находятся в таких же условиях. Но извините меня — где играют практически все их исполнители? Правильно, в лучших клубах Европы! Они с начала января имеют игровую практику в официальных поединках, они на ходу. Наши же футболисты только будут входить в игровой ритм. Сборная Украины нечасто начинала год с официальных встреч, но я помню, что чаще мы проигрывали — тем же хорватам, испанцам…

— Чтобы набрать нужные кондиции, четырех туров чемпионата мало?

— Конечно, этого недостаточно. Поэтому игрокам сборной лучше было бы больше времени провести вместе, почувствовать друг друга. Можно ведь последний тур сместить на пару дней, и тогда в распоряжении Андрея Шевченко для подготовки к матчу с хорватами окажется практически неделя, а не три дня.

Я призываю все клубы к тому, чтобы помочь главному тренеру сине-желтых. Эта ноша очень тяжела, а Андрей молод, только взялся за такую ответственную работу. Да и, в конце концов, мы же все любим нашу сборную…

— Вы сталкивались с подобными ситуациями, когда возглавляли национальную команду?

— Да. Но у нас тогда была открытая дверь, и на наши просьбы руководство федерации сразу реагировало. И думаю, это правильно, поскольку все делалось в интересах державы. Хотя уточню, о переносах мы просили заранее, чтобы можно было спокойно все обдумать.

— Беспокоит ли вас состояние наших сборников, выступающих за границей?

— Безусловно. Если отечественные исполнители проходят сборы, то легионеры имеют мало игровой практики. Видит это и Шевченко, который хочет пораньше собрать ребят, погонять их немного (улыбается). В общем, максимально приблизить коллектив к общему знаменателю.

— Каковы шансы нашей сборной добыть положительный результат на Максимире?

— У хорватов очень приличная команда. Сине-желтым будет сложно. Наш шанс — в правильно выбранной тактике. Ясно, что украинцы в большей степени будут действовать на контратаках. Но главное, чтобы на уровне оказалась игровая дисциплина, тогда можно будет задуматься и о максимальном результате.