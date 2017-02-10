Иван БОБКО: «Из Украины предложений не получал»

Украинский полузащитник Иван Бобко, который получил серьезное повреждение в конце минувшего года, рассказал о том, как проходит процесс его реабилитации.

«Процесс восстановления проходит хорошо, можно сказать, опережаем даже график. Работы очень много. Работаю, сплю, работаю (улыбается). Занимаюсь по восемь часов в день. В 8 утра меня забирают, а уже в 8:30 начинаем тренировки, которые проходят дважды в день по четыре часа. Так и пробегает сейчас весь мой день.

Процесс реабилитации прохожу в Сербии. Курирует его очень-очень хороший специалист Владимир Чепзанович, который занимается восстановлением некоторых футболистов из «Ливерпуля» и «Эвертона». Бывает временами, он даже отлучается на поездки туда. Также мне помогает Милаш Живкович.

Рад, что попал к такому большому профессионалу, который собрал отличную команду реабилитологов. С ним работаем очень много. Слава Богу, продуктивно. Ориентировочные сроки восстановления - к концу марта, началу апреля буду уже готов на все 100 процентов и смогу играть.

Мое будущее? Пока еще ничего не решилось, никакой конкретики пока просто не может быть. Я не вру людям о своем состоянии. Не могу приехать и быть не готов. Мой агент предлагал мне пару вариантов, однако было принято решение, что изначально я должен восстановиться на все 100 процентов, лишь потом будем рассматривать все поступившие предложения.

Какие команды? Были варианты от зарубежных клубов, из Украины пока предложений не получал», - сказал Бобко.

Напомним, что последним клубом украинца был «Дебрецен», который он покинул в декабре минувшего года.