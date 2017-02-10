Александр СЕВИДОВ: «Доволен отношением ребят»

«Ильичевец» в первом контрольном матче на учебно-тренировочном сборе в Анталии уступил «Шахтеру» из Караганды — 0:2. Наставник приазовцев Александр Севидов так прокомментировал прошедшую игру:

- Ребята выполнили практически все, о чем мы говорили на предматчевой установке. Однако мы совершили ряд необязательных ошибок, фактически сами себе «привезя» оба мяча. В то же время мы создали несколько действительно голевых моментов, но не забили.

Отношением к игре, самоотдачей ребят я доволен — в этом плане проблем никаких нет. Результат — да, не очень приятный. Но объективно мы с карагандинским «Шахтером» сейчас находимся в разных физических кондициях — все-таки мы проводили первую игру за практически последние три месяца. Поэтому соперник был чуть быстрее, чуть удачливее.

Выходя на футбольное поле, мы, конечно же, хотели победить (а зачем тогда вообще играть?), но, как бы это ни банально звучало, на данном этапе результат не стоит на первом месте.