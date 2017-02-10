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Александр КОВПАК: «В команде нас прозвали «два деда»

Капитан «Черкасского Днепра» - о подготовке команды ко второй части сезона

  • 10.02.2017 08:13
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ФК Черкасский Днепр. Александр Ковпак
© ФК Черкасский Днепр. Александр Ковпак
Спарринг в Турции провел представитель Первой лиги – «Черкасский Днепр». Пока команда на сборе без наставника Вадима Евтушенко, который лечится в Киеве. Возможно, именно твердой тренерской руки и не хватило, чтобы преодолеть венгерский «Болмозуйваруш». Украинский клуб не реализовал ни одной из своих возможностей, зато соперник сумел поразить ворота и победил с минимальным преимуществом - 1: 0.
 
Александр Ковпак:
 
- Большой минус – то, что сейчас нет тренера. Но уверен, что мы работаем с полной самоотдачей. Также есть помощник, с которым наш тренер работает в связке. Пожелаем нашему наставнику скорейшего выздоровления и ждем, чтобы он к нам побыстрей приехал.
 
- Пока главного тренера нет, ты как капитан – за главного?
- Есть еще постарше ребята – Давыдов, например. Так что мы с ним, можно сказать, в связке работаем. Ребята нас прозвали «два деда», и мы смотрим за порядком. Но на самом деле, коллектив очень хороший, дружный, мы все друг за друга, и это – самое главное.
 

Источник — ТК Футбол

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