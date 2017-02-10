Александр КОВПАК: «В команде нас прозвали «два деда»

Спарринг в Турции провел представитель Первой лиги – «Черкасский Днепр». Пока команда на сборе без наставника Вадима Евтушенко, который лечится в Киеве. Возможно, именно твердой тренерской руки и не хватило, чтобы преодолеть венгерский «Болмозуйваруш». Украинский клуб не реализовал ни одной из своих возможностей, зато соперник сумел поразить ворота и победил с минимальным преимуществом - 1: 0.

Александр Ковпак:

- Большой минус – то, что сейчас нет тренера. Но уверен, что мы работаем с полной самоотдачей. Также есть помощник, с которым наш тренер работает в связке. Пожелаем нашему наставнику скорейшего выздоровления и ждем, чтобы он к нам побыстрей приехал.

- Пока главного тренера нет, ты как капитан – за главного?

- Есть еще постарше ребята – Давыдов, например. Так что мы с ним, можно сказать, в связке работаем. Ребята нас прозвали «два деда», и мы смотрим за порядком. Но на самом деле, коллектив очень хороший, дружный, мы все друг за друга, и это – самое главное.