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Михайленко приводит Милан в пример игрокам Днепра

«Днепр» продолжает готовиться ко второй части чемпионата Украины

  • 10.02.2017 07:59
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Метки
ФК Днепр
© ФК Днепр
Перед отправлением «Днепра» на второй сбор наставник команды Дмитрий Михайленко анонсировал еще большее смещение акцентов в работе в сторону закрепления игровых связей. Для этого, разумеется, требуется и большее количество игровых упражнений. И если на первом сборе утренние тренировки были преимущественно посвящены физической подготовке, то теперь и на них игрокам предлагаются игровые задания.
 
После разминки, во время которой были выполнены прыжки и рывки, днепряне получили мячи. Основная часть тренировки была посвящена одновременному отлаживанию взаимодействия в линии обороны и повышению умения атакующих игроков эту оборону вскрывать. На ограниченном участке поля защитники в большом количестве игровых серий противостояли группе атаки, причем численность обеих сторон варьировалась.
 
Тренеры активно подсказывали и корректировали действия своих подопечных. Во время одной из пауз Дмитрий Михайленко призвал защитников, которых в тот момент было меньше, чем атакующих игроков, действовать максимально интенсивно. В пример был приведен «Милан», строго отыгравший в меньшинстве против «Болоньи» и в концовке поймавший свой победный шанс.
 
Помимо выполнения тактических заданий, в этом упражнении имелась и спортивная составляющая — велся общий счет голов. С каждой серией страсти на поле закипали все сильнее. Разрыв в счете был минимальным, а перед последней серией он и вовсе сравнялся. И тут Сергей Кравченко потрясающим ударом в дальнюю девятку вывел «оранжевых» вперед! Но очень быстро и не менее эффектно у «синих» ответил Юрий Вакулко — его слаломный проход увенчался результативно, и ничейный счет остался уже до окончания тренировки.
 
Вечером работа над шлифованием тактического умения переходить из обороны в атаку продолжилась, а завершился рабочий день «Днепра» турниром. Три команды сыграли в три круга на полполя. В первом круге стопроцентный результат показали «белые», одержав две минимальные победы 1:0 благодаря двум голам Олега Кожушко. И даже поражение от «зеленых» 0:2 во втором круге не пошатнуло их лидерских позиций. Три нулевые ничьи сохранили первую строку в турнирной таблице. Триумфаторами четверга стали: Даниил Кучер, Евгений Чеберячко, Владимир Полевой, Евгений Чеберко, Владимир Адамюк, Игорь Когут, Юрий Вакулко и Олег Кожушко.
 

Источник — ФК Днепр

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