Сергей КЕРНИЦКИЙ: «Гладкий в Черноморце? Не знаю, что там курят...»

Генеральный директор «Черноморца» Сергей Керницкий прокомментировал слухи об интересе «моряков» к Александру Гладкому, а также заявил, что судиться с «Зарей» никто не собирается.

«Гладкий в «Черноморце»? Я сам курящий, знаю, что курю, но у меня возникает вопрос – что курят те люди, которые это пишут? Есть много изданий, которые тоже выживают за счет привлечения читателей. Я не умоляю достоинства Гладкого, но мы им не интересуемся. Уход Калитвинцева? Мне режет ухо понятие «зависимость от футболиста». Да, Влад нам помог в тот период, когда мы формировали новую команду. Но время прошло, ребята выросли, играют в другой футбол и прогрессируют. Может, какой-то период зависимость от Калитвинцева была, но сейчас ребята выровнялись и представляют единое целое. Думаю, в весенней части «Черноморец» покажет достойный результат.

Конфликт с «Зарей»? Мы стали участниками небольшого форс-мажорного обстоятельства. К сожалению, сюда попали вопросы с арендой стадиона для «Зари». Сейчас мы решаем эту ситуацию, думаю, все стороны будут удовлетворены. Мы не собирались судиться с «Зарей». Думаю, в ближайшее время эта тема будет закрыта», - сказал Керницкий.