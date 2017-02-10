Сельта под прицелом, репетиция финала Кубка и шанс для Севильи

Hola, amigos!

Последний месяц зимы подходит к экватору, что для любителей футбола означает не столько приближение весны, сколько начало еврокубковых матчей! На следующей неделе испанские команды продолжат борьбу за медали Лиги чемпионов и Лиги чемпионов, а значит, 22-й тур может стать неплохим индикатором кондиций испанских команд.

В субботу «Барселона» отправится в Страну Басков, где каталонцам предстоит сыграть против амбициозных новичков Примеры – «Алавеса» из Витории.

На неделе «Алавес» впервые в своей 96-летней истории вышел в финал Кубка Короля. В полуфинальном матче баски обыграли «Сельту», сыграв с галисийцами первым номером. Абсолютно неожиданно новичок Ла Лиги оказался в финале Кубка Короля, где команде из Витории предстоит матч против… «Барселоны»! Каталонцам удалось обыграть мадридский «Атлетико» по итогу двух встреч, так что в конце мая «Барса» и «Алавес» встретятся вновь. Скорее всего, на трибунах «Висенте Кальдерона», так как руководство «Реала» вновь ищет отговорки, лишь бы только не отдавать принципиальному сопернику свой стадион для проведения матча. Но это совсем другая история.

Если вернуться к ближайшему будущему, а именно – матчу субботы, то тут ситуация получается презабавная. Статистика «Барселоны» против (казалось бы) скромного «Алавеса» говорит не в пользу «скромности» басков. А просто в пользу «Алавеса». Каталонцы не забивали на «Мендисорросе» в последних трех матчах Ла Лиги – это худший результат «Барселоне» в матчах против конкретного оппонента! И да, можно справедливо отметить, что игры эти состоялись еще «при царе Горохе», с чем трудно поспорить (последняя из них, датируется 2005 годом). Однако и в году 2016 «Алавес» сумел удивить «Барселону». Баски обыграли «блау-гранас» на «Камп Ноу» и в случае домашней победы в этот уик-энд – «Алавес» станет единственной командой, которая выиграла обе игры против «Барселоны» за один сезон. Последней такой командой была мюнхенская «Бавария» в 2013…

Ситуация для «Барселоны» осложняется еще и близостью матча Лиги чемпионов против «ПСЖ», который состоится 14 февраля. Интереснейшее противостояние стартует в субботу, в 17:15.

«Алавес» - «Барселона»

П1 - 9.25 Х - 5.41 П2 - 1.34

Стадион: «Мендисорроса »

Арбитр: Клос Гомес

Трансляция: Футбол 2

Самый полярный матч тура продолжит футбольный вечер субботы. На «Эль Садаре» местная «Осасуна» примет мадридский «Реал».

Честно говоря, сложно представить себе, что нужно сделать футболистам «Осасуны», чтобы не вылететь в Сегунду по итогам этого сезона. За 21 тур памплонцы выиграли лишь раз! Семь раз игры «Осасуны» заканчивались вничью, а несложный математический подсчет покажет всю критичность ситуации команды из Памплоны. 10 очков в активе обеспечивают «Осасуне» уверенное последнее место турнирной таблицы Примеры.

«Реал» же занимает первое место турнирной таблицы – даже несмотря на то, что у мадридцев еще два матча в запасе.

«Осасуне», к тому же без травмированных Дигара и Флано, а также дисквалифицированного Моралеса, придется сложно в матче против «лос бланкос».

В среду мадридцам предстоит матч Лиги чемпионов против «Наполи», но едва ли это станет серьезной преградой в игре против последней команды Ла Лиги. Начало матча в субботу, в 21:45.

«Осасуна» - «Реал» Мадрид

П1 - 12.5 Х - 6.82 П2 - 1.23

Стадион: «Эль Садар»

Арбитр: Игнасио Вильянуэва

Трансляция: Футбол 1

Несмотря на не самую яркую вывеску, интересным обещает быть противостояние «Лас Пальмаса» и «Севильи».

Островитяне совершили неплохой «шопинг» во время зимнего трансферного окна, так что впереди у «Лас Пальмаса» играют Боатенг, Хесе и Халилович. В матче против «Гранады» в рамках прошлого тура Примеры это, правда, островитянам не помогло – «Лас Пальмас» проиграл аутсайдеру турнира «Гранаде».

Но и у «Севильи» дела в последних двух турах шли не лучшим образом – андалусийцы уступили «Эспаньолу» и сыграли вничью с «Вильярреалом». Таким образом, подопечные Сампаоли потеряли второе место в турнирной таблице Примеры, которое столь тешило самолюбие севильских болельщиков. Конечно же, из бело-красной ее части.

На этих выходных у «Севильи» будет шанс вернуть себе второе место турнирной таблицы – при условии победы над «Лас Пальмасом» и поражении «Барселоны».

Без дисквалифицированного Насри, травмированных Альварес и Эскудеро, зато и без необходимости играть на неделе матч Лиги чемпионов подойдет «Севилья» к матчу против «Лас Пальмаса». Матч Лиги чемпионов ждет андалусийцев 22 февраля, поэтому в воскресном матче против островитян подопечные Сампаоли сыграют оптимальным составом (исключая фактор травм и дисквалификации).

Одно из самых интересных противостояний тура стартует в воскресенье, в 19:30.

«Лас Пальмас» - «Севилья»

П1 - 3.27 Х - 3.6 П2 - 2.2

Стадион: « Гран Канария»

Арбитр: Де Бургос Бенгочеа

Трансляция: Футбол 1

А самое интересное Ла Лига приберегла на десерт – воскресным вечером мадридский «Атлетико» примет галисийскую «Сельту». Обе команды на неделе играли ответные полуфинальные матчи Кубка Испании – обе вылетели из турнира. И, если «Атлетико» по итогам двух встреч уступил «Барселоне», то «Сельта» проиграла новичку Примеры «Алавесу». Крайне любопытный факт перед матчем галисийцев против донецкого «Шахтера» в рамках Лиги Европы на следующей неделе.

«Сельте» предстоит два непростых матча, где акцент галисийцы сделают, конечно, на игру против «Шахтера», так как в Примере подопечные Бериццо не имеют каких-то турнирных задач.

«Атлетико» сыграет свой матч Лиги чемпионов через неделю, так что пока Симеоне может сыграть оптимальным составом, не прибегая к ротации. Чоло не сможет рассчитывать только на Бернабе, Година, Аугусто Фернандеса; под вопросом участие Тьяго и Гаитана. За «Сельтой» украинские болельщики будут наблюдать очен внимательно – галисийцы на неделе сыграют против донецкого «Шахтера» в ЛЕ.

Возможно, самое интересное противостояние тура (играют две еврокубковые команды) стартует в воскресенье, в 21:45.

«Атлетико» Мадрид – «Сельта»

П1 - 1.38 Х - 4.87 П2 - 9.25

Стадион: «Висенте Кальдерон »

Арбитр: Алесандро Хоче Эрнандес Эрнандес

Трансляция: Футбол 1

Все матчи тура:

Турнирная таблица: