Шевченко посетит контрольные матчи Динамо и Шахтера

Наставник национальной команды Украины Андрей Шевченко в настоящий момент находится в португальском городе Брага, где базируется донецкий Шахтер. Завтра, 10 февраля, горняки сыграют заключительный спарринг этой зимы — их соперником станет Риу Аве (девятая на данный момент команда чемпионата Португалии). А уже на следующий день, 11 февраля, главный тренер сине-желтых будет находиться в Испании, где свой сбор проводит киевское Динамо. В планах наставника посещение контрольного матча динамовцев против китайского клуба Хэбэй Чайна Форчун (седьмое место в элитном дивизионе).
Источник — zbirna.com
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Да, покажет сепарам где их место
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.