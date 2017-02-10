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Шевченко посетит контрольные матчи Динамо и Шахтера

В ближайшие дни главный тренер сборной Украины просмотрит матчи Шахтера и Динамо

  • 10.02.2017 07:36
  • 284 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФФУ. Андрей Шевченко
© ФФУ. Андрей Шевченко

Наставник национальной команды Украины Андрей Шевченко в настоящий момент находится в португальском городе Брага, где базируется донецкий Шахтер. Завтра, 10 февраля, горняки сыграют заключительный спарринг этой зимы — их  соперником станет Риу Аве (девятая на данный момент команда чемпионата Португалии). А уже на следующий день, 11 февраля, главный тренер сине-желтых будет находиться в Испании, где свой сбор проводит киевское Динамо. В планах наставника посещение контрольного матча динамовцев против китайского клуба Хэбэй Чайна Форчун (седьмое место в элитном дивизионе).

Источник — zbirna.com

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Комментарии
    andreyy233
      andreyy233, 10.02.2017 07:46
    +1
    Сельта наверное им вставит под самые немагу,
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    Football877
      Football877, 10.02.2017 08:18
    0
    andreyy233, 10.02.2017 07:46
    Сельта наверное им вставит под самые немагу,

    Да, покажет сепарам где их место
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