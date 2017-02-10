Шевченко посетит контрольные матчи Динамо и Шахтера

я смотрю что валенок ты. по правилам один матч играется в Косово второй в Украине, о переносе мат...

странно......никто не слышал, как он грохнулся. а шума, судя по перечисленным травмам, было доста...

ВОт нафига недожурналюги копаются ......... Пусть и выпивший был.... что с того то????? Статья во...

Нихпена себе упал.... Царсто Небесное...