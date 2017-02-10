Михаил МИХАЙЛОВ: «С Чановым были коллегами»

Нынешний тренер вратарей «Динамо» Михаил Михайлов, находящийся сейчас вместе с командой на сборах в Испании, вспомнил о том, какими были их отношения с Виктором Чановым.

- Во-первых, это ужасная потеря, и я отказываюсь верить, что это произошло. Витя был замечательным человеком, весельчаком, душой компании. Хоть мы и претендовали на одно место в составе, но конкурентами никогда не были – скорее, коллегами.

Помогали друг другу в разных ситуациях как на футбольном поле, так и в повседневной жизни. Вспоминается история, когда в конце карьеры Витя играл в Хайфе, а я – в Афинах. Именно тогда в Израиле началась война, и он позвонил мне с просьбой принять его родных на то время, пока военный конфликт не утихнет. Я ответил, что никаких проблем, и его семья несколько месяцев жила в моем доме.

До сих пор не могу поверить, что такое произошло. Он был замечательным человеком, прекрасным мужем и любящим отцом, хорошим товарищем. И, конечно же, был блестящим голкипером, одним из лучших в советском футболе.

- В последнее время вам удавалось общаться?

- Понимаете, у каждого свои дела, поэтому в основном пересекались на различных встречах ветеранов. В частности, последний раз виделись с Витей осенью на приеме у Президента Украины, который вручал нам государственные награды по случаю 30-летия завоевания Кубка Кубков.