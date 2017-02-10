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Михаил МИХАЙЛОВ: «С Чановым были коллегами»

Тренер вратарей киевского «Динамо» - о смерти Виктора Чанова

  • 10.02.2017 07:16
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Михаил МИХАЙЛОВ: «С Чановым были коллегами»
Нынешний тренер вратарей «Динамо» Михаил Михайлов, находящийся сейчас вместе с командой на сборах в Испании, вспомнил о том, какими были их отношения с Виктором Чановым.
 
- Во-первых, это ужасная потеря, и я отказываюсь верить, что это произошло. Витя был замечательным человеком, весельчаком, душой компании. Хоть мы и претендовали на одно место в составе, но конкурентами никогда не были – скорее, коллегами.
 
Помогали друг другу в разных ситуациях как на футбольном поле, так и в повседневной жизни. Вспоминается история, когда в конце карьеры Витя играл в Хайфе, а я – в Афинах. Именно тогда в Израиле началась война, и он позвонил мне с просьбой принять его родных на то время, пока военный конфликт не утихнет. Я ответил, что никаких проблем, и его семья несколько месяцев жила в моем доме.
 
До сих пор не могу поверить, что такое произошло. Он был замечательным человеком, прекрасным мужем и любящим отцом, хорошим товарищем. И, конечно же, был блестящим голкипером, одним из лучших в советском футболе.
 
- В последнее время вам удавалось общаться?
- Понимаете, у каждого свои дела, поэтому в основном пересекались на различных встречах ветеранов. В частности, последний раз виделись с Витей осенью на приеме у Президента Украины, который вручал нам государственные награды по случаю 30-летия завоевания Кубка Кубков.
 

Источник — ФК Динамо Киев

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