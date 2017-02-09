Шахов помог ПАОКу победить в первом матче 1/4 финала Кубка Греции

Сегодня ПАОК, за который выступает полузащитник украинской сборной Евгений Шахов, в первом матче четвертьфинальной дуэли с «Ксанти» оформил важную выездную победу со счетом 2:1. «Ксанти» в чемпионате Греции идет 4-м и набрал лишь на три очка меньше ПАОКа, который расположился на 3-й строчке.

Шахов вышел в стартовом составе и сыграл весь матч. Ответный поединок четвертьфинальной стадии соперники проведут 28 февраля, но в ближайшие выходные ПАОК еще раз встретится с «Ксанти» на его поле (уже в рамках чемпионата Греции).