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Шахов помог ПАОКу победить в первом матче 1/4 финала Кубка Греции

Украинский футболист сыграл весь матч

  • 09.02.2017 23:58
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paokfc.gr. Евгений Шахов
© paokfc.gr. Евгений Шахов

Сегодня ПАОК, за который выступает полузащитник украинской сборной Евгений Шахов, в первом матче четвертьфинальной дуэли с «Ксанти» оформил важную выездную победу со счетом 2:1. «Ксанти» в чемпионате Греции идет 4-м и набрал лишь на три очка меньше ПАОКа, который расположился на 3-й строчке.

Шахов вышел в стартовом составе и сыграл весь матч. Ответный поединок четвертьфинальной стадии соперники проведут 28 февраля, но в ближайшие выходные ПАОК еще раз встретится с «Ксанти» на его поле (уже в рамках чемпионата Греции).

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