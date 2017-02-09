Возбуждено 10 уголовных дел против фанатов Райо, угрожавших Зозуле

Испанская полиция возбудила 10 уголовных дел против 17 лиц, угрожавших Роману Зозуле. Все они являются болельщиками «Райо Вальекано».
«Игрок напуган, и это влияет не только на Примеру, но и на всю Испанию. Правительство должно высказаться по этому поводу. Игроку угрожали 17 человек. Мы будем судиться с ними. Ла Лига не собирается сидеть сложа руки», – сказал президент лиги Хавьер Тебас.
Напомним, фанаты мадридского клуба обвинили Зозулю в поддержке неонацистских организаций и угрожали расправой, если он останется в клубе.
Источник — Marca
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Ждем от испанских лугандонов, версию, что "Наших фанов там не было, а символику Райо, можно купить в любом военторге.... ой ЛГБТ -магазине
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