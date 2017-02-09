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Возбуждено 10 уголовных дел против фанатов Райо, угрожавших Зозуле

Под подозрение попали семнадцать человек

  • 09.02.2017 22:19
  • 102 просмотров
  • 2 комментария
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ФК Бетис. Роман Зозуля
© ФК Бетис. Роман Зозуля

Испанская полиция возбудила 10 уголовных дел против 17 лиц, угрожавших Роману Зозуле. Все они являются болельщиками «Райо Вальекано».

«Игрок напуган, и это влияет не только на Примеру, но и на всю Испанию. Правительство должно высказаться по этому поводу. Игроку угрожали 17 человек. Мы будем судиться с ними. Ла Лига не собирается сидеть сложа руки», – сказал президент лиги Хавьер Тебас.

Напомним, фанаты мадридского клуба обвинили Зозулю в поддержке неонацистских организаций и угрожали расправой, если он останется в клубе.

Источник — Marca

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Комментарии
    Юлия Лаута
    online
      Юлия Лаута, 09.02.2017 22:28
    0
    Будут знать как наших трогать
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    jekavayp
    online
      jekavayp, 09.02.2017 22:29
    0
    что то мне эта ситуация, напоминает, один "спектакль" масштабом побольше, но по сценарию идентичный.
    Ждем от испанских лугандонов, версию, что "Наших фанов там не было, а символику Райо, можно купить в любом военторге.... ой ЛГБТ -магазине
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