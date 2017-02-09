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Диего КОСТА: «Смотрел матчи Челси только из-за Дрогба»

Испанец рассказал о своем кумире

  • 09.02.2017 21:59
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ФК Челси. Диего Коста
© ФК Челси. Диего Коста

Форвард «Челси» Диего Коста рассказал о своем кумире на позиции центрального нападающего.

«Дрогба всегда был для меня примером того, каким должен быть центральный форвард. Он был квалифицированным игроком, который забил за клуб много мячей. Мне нравилось просто смотреть за его игрой. Раньше смотрел матчи «Челси» и сборной Кот-д`Ивуара только из-за него.

Когда только приехал в «Челси», Дидье всегда был открыт для меня. Для меня он был легендой, которая помогла развитию этого клуба. Дрогба всегда помогал мне и мотивировал. Снимаю перед ним шляпу», — сказал Коста.

Источник — The Telegraph

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