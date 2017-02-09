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Шахтер перебрался на север Португалии 22:24 — Юлия Лаута ZpoRt Ты реально болен парень Если так рассуждать то ЗОРЯ И ОЛИМПИК тоже не Украинские ко... 22:20 — dr.bykoff1 А хто у нас рыжий убийтса меховых жывотных? Суркис? Так ему и расскажи. Сигару там с ним покури н...

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