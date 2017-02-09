Шахтер перебрался на север Португалии

«Шахтер» покинул южный Лагуш и отправился на север Португалии.
В 19:00 по Киеву самолет с командой приземлился в аэропорту Порту, откуда донецкая делегация на автобусе переехала непосредственно в Брагу. «Шахтер» разместился в Melia Hotel, где останавливался во время матчей Лиги Европы против «Браги». Здесь «оранжево-черные» пробудут до 15 февраля, сосредоточившись на подготовке к первому поединку 1/16 финала Лиги Европы с «Сельтой».
Напомним, завтра команду Паулу Фонсеки ждет контрольный спарринг с «Риу Аве». Начало в 12:30.
Источник — ФК Шахтер
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Место этих сепаров в днр
Расскажи это рыжему убийце и по-совместительству президенту этого клуба
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