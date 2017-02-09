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Шахтер перебрался на север Португалии

Завтра «горняки» проведут контрольный спарринг с «Риу Аве»

  • 09.02.2017 21:32
  • 425 просмотров
  • 6 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк
© ФК Шахтер Донецк

«Шахтер» покинул южный Лагуш и отправился на север Португалии.

В 19:00 по Киеву самолет с командой приземлился в аэропорту Порту, откуда донецкая делегация на автобусе переехала непосредственно в Брагу. «Шахтер» разместился в Melia Hotel, где останавливался во время матчей Лиги Европы против «Браги». Здесь «оранжево-черные» пробудут до 15 февраля, сосредоточившись на подготовке к первому поединку 1/16 финала Лиги Европы с «Сельтой».

Напомним, завтра команду Паулу Фонсеки ждет контрольный спарринг с «Риу Аве». Начало в 12:30.

Источник — ФК Шахтер

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Комментарии
    Юлия Лаута
    online
      Юлия Лаута, 09.02.2017 21:41
    -3
    Ребятки натяните там Португальцев, и Испанцев, и бегом на родину Богдана Хмельницкого, и Тараса Шевченка!Фарту вам и попутного ветра!
    Ссылка
    ZpoRt
      ZpoRt, 09.02.2017 21:57
    -4
    Юлия Лаута, 09.02.2017 21:41
    Ребятки натяните там Португальцев, и Испанцев, и бегом на родину Богдана Хмельницкого, и Тараса Шевченка!Фарту вам и попутного ветра!

    Место этих сепаров в днр
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    Юлия Лаута
    online
      Юлия Лаута, 09.02.2017 22:06
    0
    ZpoRt Сходи к психологу !!!Шахтер это футбольная команда! ФУТБОЛ В НЕ ПОЛИТИКИ
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    zport
      zport, 09.02.2017 22:13
    -3
    Юлия Лаута, 09.02.2017 22:06
    ZpoRt Сходи к психологу !!!Шахтер это футбольная команда! ФУТБОЛ В НЕ ПОЛИТИКИ

    Расскажи это рыжему убийце и по-совместительству президенту этого клуба
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    dr.bykoff1
    online
      dr.bykoff1, 09.02.2017 22:20
    +1
    zport, 09.02.2017 22:13
    Расскажи это рыжему убийце и по-совместительству президенту этого клуба
    А хто у нас рыжий убийтса меховых жывотных? Суркис? Так ему и расскажи. Сигару там с ним покури на трибунке, попытайся. Про шубы поинтересуйся. И не загаживай ветку великой команды. Покукарекать жалобно милостиво разрешаю.
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    Юлия Лаута
    online
      Юлия Лаута, 09.02.2017 22:24
    0
    ZpoRt Ты реально болен парень Если так рассуждать то ЗОРЯ И ОЛИМПИК тоже не Украинские команды?
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