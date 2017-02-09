Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Динамо рассчиталось с Андерлехтом за трансфер Мбокани

Бельгийский клуб больше не имеет претензий к киевлянам

  • 09.02.2017 21:22
  • 1080 просмотров
  • 0 комментария
Метки
fcdynamo.kiev.ua. Дьемерси Мбокани
© fcdynamo.kiev.ua. Дьемерси Мбокани

«Динамо» полностью рассчиталось с брюссельским «Андерлехтом» по доглу за Дьемерси Мбокани, избежав, таким образом, судебного иска.

Напомним, киевский клуб приобрел конголезского нападающего в 2013 году, сумма сделки оценивалась в 10 миллионов евро. «Динамо» выплатило почти всю сумму, и было должно несколько сотен тысяч долларов, которые не отдавало на протяжении нескольких лет.

В составе киевлян Мбокани провел 2 сезона, после чего отправился в аренду в чемпионат Англии.

Источник — ФК Андерлехт

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.