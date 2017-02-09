Динамо рассчиталось с Андерлехтом за трансфер Мбокани

«Динамо» полностью рассчиталось с брюссельским «Андерлехтом» по доглу за Дьемерси Мбокани, избежав, таким образом, судебного иска.

Напомним, киевский клуб приобрел конголезского нападающего в 2013 году, сумма сделки оценивалась в 10 миллионов евро. «Динамо» выплатило почти всю сумму, и было должно несколько сотен тысяч долларов, которые не отдавало на протяжении нескольких лет.

В составе киевлян Мбокани провел 2 сезона, после чего отправился в аренду в чемпионат Англии.