Динамо рассчиталось с Андерлехтом за трансфер Мбокани

«Динамо» полностью рассчиталось с брюссельским «Андерлехтом» по доглу за Дьемерси Мбокани, избежав, таким образом, судебного иска.
Напомним, киевский клуб приобрел конголезского нападающего в 2013 году, сумма сделки оценивалась в 10 миллионов евро. «Динамо» выплатило почти всю сумму, и было должно несколько сотен тысяч долларов, которые не отдавало на протяжении нескольких лет.
В составе киевлян Мбокани провел 2 сезона, после чего отправился в аренду в чемпионат Англии.
Источник — ФК Андерлехт
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