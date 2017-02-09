Александр АЛИЕВ: «Подымал руку на жену, но она всегда первая начинала»

Бывший футболист «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев засветился в передаче «Пусть говорят», которая была посвящена футбольным разводам. Вот что рассказал Алиев о своих отношениях с женой Татьяной.

«Я в браке уже десять, точнее, почти одиннадцать лет. Было даже такое, что мне просто не хотелось идти домой, ведь жена была нетрезвой. Я вижу, как она выпивает, а бывает и такое, что она куда-то уезжает с детьми, когда меня нет. Дети потом по два дня дома не ночуют, а она меня даже об этом не предупреждает.

Когда я играл в Махачкале и Казахстане, то приезжал домой и люди мне тут рассказывали, как она себя ведет, что позволяет, гуляет, пьет. А я не верил этому. У нас уже пять-шесть лет это продолжается, я устал терпеть подобное. Я себе имя потом и трудом зарабатывал.

Не скрою: подымал на нее руку. Но не бывает такого, что человек приходит домой, и ему хочется просто так руку поднять. Она меня провоцировала, постоянно обвиняла в изменах, так что, конечно, мне все это надоедало. Я и уходил, и мне близкие люди объясняли, чтобы я не лез, но у меня где-то очень тяжелый характер. Когда человек лез на меня и расцарапывал лицо, то было неприятно, я не мог это терпеть. Наверное, это такой метод был, чтобы человек все понял. Я ее не избиваю, а всегда она начинала. Даже с ножом прыгала», — сказал Алиев.