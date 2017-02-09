Александар ПАНТИЧ: «Ребров пользуется авторитетом среди футболистов»

Сербский новичок «Динамо» Александар Пантич поделился первыми впечатлениями от переезда в Украину.

— Можете рассказать все, что знаете об украинской премьер-лиге?

— Я в принципе интересуюсь европейскими чемпионатами. Конечно, больше слежу за топ-чемпионатами, но раньше, когда в Украине играл Игор Дуляй, мой земляк, то и ваш чемпионат знал довольно неплохо. Последнее время в основном видел матчи украинских команд в еврокубках, и те же «Шахтер» или «Заря», не говоря о «Динамо», произвели на меня хорошее впечатление.

— Какое впечатление произвел Ребров при первой встрече?

— Исключительно положительные. Ребров – очень серьезный специалист, со своей футбольной философией, основанной на контроле мяча, которую пытается привить команде, у него есть авторитет среди футболистов, что очень важно.

— Можно сказать, что при приглашении от «Динамо» подкупила возможность сыграть в Лиге чемпионов?

— Туда еще надо попасть. Но возможность играть в еврокубках, несомненно, добавила плюсов в пользу «Динамо».

— Как у вас отношения с ультрас? Готовы ли посмотреть матч с болельщицкой трибуны?

— В принципе, я только за подобные инициативы. Но, наверное, должно пройти время, ведь я только пришел в клуб и не был ни на стадионе, ни даже на тренировочной базе.

— Недавно Роман Зозуля попал в неприятную ситуацию, связанную с ультрас «Райо Вальекано». Играя в Испании, вы попадали в подобные ситуации?

— Слава Богу, подобных ситуаций никогда не было. Впрочем, я полностью поддерживаю Романа в том, что он проявляет свою гражданскую позицию и выражает свою любовь к Украине. Я просто такой же, и что бы ни произошло, буду гордиться своей родной страной и тем, что я серб.

— Какие первые впечатление о Киеве и о «Динамо»?

— В Киеве в общем я провел только двенадцать часов, был только в клинике на медобследовании и в отеле, поэтому какого-то впечатления о Киеве составить пока не успел.

— Какую цель ставите перед собой, перебравшись в Динамо?

— Конкретных целей ставить не буду. Но, видя то, как в команде относятся к Домагою Виду, хотелось бы проявить себя и своей игрой заслужить такой же авторитет среди партнеров и болельщиков.