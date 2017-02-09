Игорь БЕЛАНОВ: «Со смертью Чанова тяжело смириться»

Новость о смерти знаменитого вратаря «Динамо» 80-х Виктора Чанова стала громом среди ясного неба для его партнера по звездной команде того времени Игоря Беланова.

– Для меня Витя Чанов – очень близкий человек, мы все были одной семьей. Когда я вчера вечером узнал о том, что он ушел из жизни, долго не мог уснуть, спрашиваю: «Что за шутки?». До сих пор не верится, человеку же всего 57 лет – с этим тяжело смириться.

Витя всегда был примером профессионализма, он был моим другом, мы вместе играли и делали что-то хорошее для Украины. Он, Вася Рац и я тесно общались.

Чанов всегда отличался веселостью, был жизнерадостным, не припомню, чтобы чем-то болел или жаловался на здоровье. Витя – очень дисциплинированный человек, практически не пил, поэтому у меня в голове никак не укладывается, что могло произойти. Пока, к сожалению, никаких подробностей не знаю, но обязательно буду на похоронах.

Этот человек всегда был вежлив, ни одного грубого слова от него не услышишь, словом, человек с кристально чистой душой. Очень жаль, что он так рано от нас ушел, это большая утрата, в том числе и для нас, футболистов, которые создавали историю киевского «Динамо». Я просто в шоке.

То «Динамо» было и остается для нас семьей, мы продолжаем общаться со всеми ребятами, поддерживаем друг друга. Очень больно терять членов этой семьи, людей нашего звена – сначала Андрея Баля, теперь Витю Чанова. Это наша плеяда, наше поколение.

– Вы с Виктором Викторовичем общались до последнего времени?

– Да, буквально недавно встречались, может, месяц назад, он был веселым и жизнерадостным, ни на что не жаловался. Словом, я просто поражен.

Звонил на его телефон, думал, супруга возьмет трубку, но, наверное, ей не до этого. Передаю свои соболезнования семье и скорблю вместе с ними.

Ранее была информация о том, что на Виктора Чанова было совершено нападение, в результате которого он получил черепно-мозговую травму. Невестка Чанова опровергла слухи об избиении голкипера.

По факту смерти голкипера возбуждено уголовное дело.