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Шахтер ввел скидки для переселенцев на матч с Сельтой

Купить такие билеты можно только в кассах ОСК «Металлист»

  • 09.02.2017 15:13
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На матч Лиги Европы с «Сельтой» «Шахтер» ввел 20% скидки для переселенцев из Донбасса. Скидка действует только для билетов категории Стандарт (от 50 до 250 гривен) и для ее получения необходимо при покупке предъявить соответствующую справку или паспорт.
 
Купить билеты со скидкой для переселенцев можно только в кассах ОСК «Металлист».
 
Напомним, что матч «Шахтер» — «Сельта» пройдет в Харькове 23 февраля. Билеты уже поступили в свободную продажу в кассах стадиона и онлайн на официальном сайте «Шахтера».

Источник — Sport.ua

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