Шахтер ввел скидки для переселенцев на матч с Сельтой

На матч Лиги Европы с «Сельтой» «Шахтер» ввел 20% скидки для переселенцев из Донбасса. Скидка действует только для билетов категории Стандарт (от 50 до 250 гривен) и для ее получения необходимо при покупке предъявить соответствующую справку или паспорт.

Купить билеты со скидкой для переселенцев можно только в кассах ОСК «Металлист».

Напомним, что матч «Шахтер» — «Сельта» пройдет в Харькове 23 февраля. Билеты уже поступили в свободную продажу в кассах стадиона и онлайн на официальном сайте «Шахтера».