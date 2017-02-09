Косово хочет сыграть против Украины на своей территории

Игрок ФК «Приштина» Арменд Даллку рассказал, что первый матч в Косово должен быть сыгран на стадионе его клуба.

- Матч Косово – Украина должен быть на нашем стадионе, «Приштины». Сейчас идет полная реконструкция арены. Но наш президент и руководитель Федерации говорят, что к матчу с Украиной успевают привести стадион в порядок. Пока еще точно не известно, но они думают, что первая официальная игра в Косово будет именно с Украиной.

Напомним, что первый матч отбора ЧМ-2018 между сборными Украины и Косово прошел в Польше в связи с тем, что украинское правительство не признало Косово, как государство. Ответный матч Украины с Косово намечен на 6-е ноября.