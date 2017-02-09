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Косово хочет сыграть против Украины на своей территории

Стадион «Приштины» готов будет принять матч Косово - Украина

  • 09.02.2017 14:51
  • 1140 просмотров
  • 8 комментария
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ФК Ворскла. Арменд Даллку
© ФК Ворскла. Арменд Даллку
Игрок ФК «Приштина» Арменд Даллку рассказал, что первый матч в Косово должен быть сыгран на стадионе его клуба.
 
- Матч Косово – Украина должен быть на нашем стадионе, «Приштины». Сейчас идет полная реконструкция арены. Но наш президент и руководитель Федерации говорят, что к матчу с Украиной успевают привести стадион в порядок. Пока еще точно не известно, но они думают, что первая официальная игра в Косово будет именно с Украиной.
 
Напомним, что первый матч отбора ЧМ-2018 между сборными Украины и Косово прошел в Польше в связи с тем, что украинское правительство не признало Косово, как государство. Ответный матч Украины с Косово намечен на 6-е ноября. 
 

Источник — ТК Футбол

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Комментарии
    petechel11a8
    online
      petechel11a8, 09.02.2017 14:59
    +6
    це взагалі нонсенс!!!! ми їх приймати на нестральному а вони нас - вдома!!!
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    petechel11a8
    online
      petechel11a8, 09.02.2017 15:00
    +4
    нестральному=нейтральному
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    M-E-S-S-E-R
      M-E-S-S-E-R, 09.02.2017 15:02
    -1
    Яка різниця, де давити футбольного карлика?... Збірній треба показувати якісний футбол, а на якому стадіоні це робити - не так важливо!
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    Hawkins
    online
      Hawkins, 09.02.2017 15:24
    +12
    M-E-S-S-E-R, 09.02.2017 15:02
    Яка різниця, де давити футбольного карлика?... Збірній треба показувати якісний футбол, а на якому стадіоні це робити - не так важливо!
    Разъезжать с официальными визитами по всяким непризнанным банановым республикам, когда на своей территории есть подобные - дурной тон, мягко говоря. Вот в этом вся разница. Вопрос не спортивный, а исключительно политический и дипломатический.
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    ILI4A
      ILI4A, 09.02.2017 15:27
    +2
    дома играть с непризнанными государствами нельзя, а на выезде можно?
    раз не признали Косово то вообще запретите играть сборной как на выезде так и дома
    двойственные стандарты
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    Денис Столов
    online
    Денис Столов, 09.02.2017 15:36
    -3
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    solova63
    online
      solova63, 09.02.2017 15:41
    -2
    ILI4A, 09.02.2017 15:27
    дома играть с непризнанными государствами нельзя, а на выезде можно?
    раз не признали Косово то вообще запретите играть сборной как на выезде так и дома
    двойственные стандарты
    Это в идеале. К сожалению, у наших "керманичiв" не хватит духу так сделать! Боюсь, придется таки нам играть в Приштине...
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    Юлия Лаута
    online
      Юлия Лаута, 09.02.2017 16:14
    0
    Косово страны такой не ту!это тежи недоросы только постарше! пусть зборную недоросии принимают!!!
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