Олег КУЗНЕЦОВ: «Чанов погиб от бытовой травмы»

«Нелепая смерть, от бытовой травмы. Виктор жил в частном доме. Как-то ночью спускался попить воды и упал. Все домочадцы спали, а утром его теща нашла уже почти без сознания.

Никаких избиений не было. Травма на ровном месте. После этого он лежал три недели в коме. Нам говорили, что если бы даже и вышел из нее, то полноценной жизнью все равно уже жить не смог бы», – сказал Кузнецов.

Ранее была информация о том, что на Виктора Чанова было совершено нападение, в результате которого он получил черепно-мозговуб травму. Невестка Чанова опровергла слухи об избиении голкипера.

По факту смерти голкипера возбуждено уголовное дело.