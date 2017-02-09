Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Феррейра и Степаненко занимаются вне общей группы

Донецкий «Шахтер» провел утреннюю тренировку

  • 09.02.2017 14:37
  • 54 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Феррейра и Степаненко занимаются вне общей группы
«Шахтер» провел последнюю тренировку в Лагуше и готовится к переезду в Брагу. 
 
Утром «горняки» собрались на поле и отработали почти часовую сессию. Основной акцент был сделан на игровых моментах и тактических упражнениях. Вне общей группы в фитнес-зале занимались Факундо Феррейра и Тарас Степаненко, получивший повреждение на вчерашней тренировке. 
 
После обеда команда отправится в аэропорт Фару и совершит перелет в Брагу, где начнет целенаправленную подготовку к матчам с «Сельтой». 
 

Источник — ФК Шахтер

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.