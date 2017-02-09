Феррейра и Степаненко занимаются вне общей группы

«Шахтер» провел последнюю тренировку в Лагуше и готовится к переезду в Брагу.
Утром «горняки» собрались на поле и отработали почти часовую сессию. Основной акцент был сделан на игровых моментах и тактических упражнениях. Вне общей группы в фитнес-зале занимались Факундо Феррейра и Тарас Степаненко, получивший повреждение на вчерашней тренировке.
После обеда команда отправится в аэропорт Фару и совершит перелет в Брагу, где начнет целенаправленную подготовку к матчам с «Сельтой».
Источник — ФК Шахтер
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