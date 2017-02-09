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Национальная полиция: «Чанов получил травмы при падении с высоты»

Стала известна причина, в результате которой погиб экс-футболист Виктор Чанов

  • 09.02.2017 14:00
  • 1780 просмотров
  • 3 комментария
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Sport.ua
© Sport.ua
Віктор Чанов помер вчора у медичному закладі. Правоохоронці проводять перевірку. Про це повідомляє сайт Національної поліції України.
 
8 лютого близько 22:50 до чергової частини київської поліції надійшло повідомлення від лікаря про те, що у відділенні нейрохірургії помер колишній футболіст, місцевий мешканець 1959 року народження.
 
Начальник Деснянського управління поліції Олександр Косовський розповів:
 
- Попередньо встановлено, що чоловіка без свідомості 21 січня 2017 року о 10-й годині доставила до медичного закладу «швидка» із села Рославичі Васильківського району Київської області, де він, за словами лікарів, отримав множинні травми при падінні з висоти.
 
Пацієнту із важким діагнозом надавалася необхідна медична допомога, весь час він був без свідомості. Вчора ввечері медики констатували смерть колишнього футболіста.
 
- Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. За фактом смерті чоловіка розпочато кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України. Наразі призначається судово-медична експертиза для встановлення причини смерті. Усі зібрані матеріали через органи прокуратури будуть передані до Головного управління Національної поліції у Київській області, оскільки трагічна подія сталася на Київщині, - роз’яснив Олександр Косовський. 

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Комментарии
    titanovec
      titanovec, 09.02.2017 14:05
    +1
    Лобановский собирает команду из лучших на небесах
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    gljdah
    online
      gljdah, 09.02.2017 14:05
    -4
    Тупая отмазка от полиции
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    stopor2016
      stopor2016, 09.02.2017 14:42
    0
    Сдаётся мне , что это не последняя версия ...
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