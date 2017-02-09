Национальная полиция: «Чанов получил травмы при падении с высоты»

Віктор Чанов помер вчора у медичному закладі. Правоохоронці проводять перевірку. Про це повідомляє сайт Національної поліції України.
8 лютого близько 22:50 до чергової частини київської поліції надійшло повідомлення від лікаря про те, що у відділенні нейрохірургії помер колишній футболіст, місцевий мешканець 1959 року народження.
Начальник Деснянського управління поліції Олександр Косовський розповів:
- Попередньо встановлено, що чоловіка без свідомості 21 січня 2017 року о 10-й годині доставила до медичного закладу «швидка» із села Рославичі Васильківського району Київської області, де він, за словами лікарів, отримав множинні травми при падінні з висоти.
Пацієнту із важким діагнозом надавалася необхідна медична допомога, весь час він був без свідомості. Вчора ввечері медики констатували смерть колишнього футболіста.
- Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. За фактом смерті чоловіка розпочато кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України. Наразі призначається судово-медична експертиза для встановлення причини смерті. Усі зібрані матеріали через органи прокуратури будуть передані до Головного управління Національної поліції у Київській області, оскільки трагічна подія сталася на Київщині, - роз’яснив Олександр Косовський.
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