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Кадар отправился в Киев на медосмотр

Венгерский защитник в ближайшее время станет игроком «Динамо»

  • 09.02.2017 13:40
  • 2285 просмотров
  • 9 комментария
Метки
ФК Лех. Тамаш Кадар
© ФК Лех. Тамаш Кадар
Футболист польского «Леха» Тамаш Кадар отправился в Киев для медосмотра. В случае его успешного прохождения левый защитник сборной Венгрии подпишет контракт с «Динамо», сообщает официальный сайт «Леха».
 
Напомним, что Кадар выступает за клуб из Познани с 2015-го года. За два года 25-летний футболист провел 74 матча и выиграл Суперкубок Польши. Ранее мы сообщали о возможности Кадара перебраться в команду Сергея Реброва. 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    shacur1983
    shacur1983, 09.02.2017 13:46
    -5
    Брат Милевского?
    Ссылка
    Денис Урсов
      Денис Урсов, 09.02.2017 13:48
    +10
    Надеюсь, играть на левом фланге будет надёжней Антунеша!
    Ссылка
    M-E-S-S-E-R
      M-E-S-S-E-R, 09.02.2017 13:49
    +7
    Ласкаво просимо! ... ще б забивного форварда підшукали....
    Ссылка
    Олександр Бондаренко
      Олександр Бондаренко, 09.02.2017 13:54
    +7
    Вже гравець Динамо,за'явлений під 5 номером
    Ссылка
    DYNKYIVPIK
    online
      DYNKYIVPIK, 09.02.2017 13:56
    +1
    Ще й для "забивного" хачериді треба заміна. Але де ж своя школа-кузня?
    Ссылка
    shacur1983
    shacur1983, 09.02.2017 14:26
    -2
    А чего минусуем за брата Милевского? что не похож внешне? Или просто прикольно минусовать?
    Ссылка
    torgrim
    online
      torgrim, 09.02.2017 14:28
    +1
    shacur1983, 09.02.2017 14:26
    А чего минусуем за брата Милевского? что не похож внешне? Или просто прикольно минусовать?
    не прикольно когда ересь всякую пишут.
    ЗЫ: не минусовал
    Ссылка
    DYNKYIVPIK
    online
      DYNKYIVPIK, 09.02.2017 14:35
    0
    Khu yz khu? За 10 років змінив 8 команд! В 208 матчах забив аж 2 мячі! Зрозуміло, захисник, але ж в 208 матчах за всю кар’єру АЖ 2 голи!?
    Ссылка
    icebeer
    online
    icebeer, 09.02.2017 14:50
    0
    Шлак
    Ссылка
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