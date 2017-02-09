Кадар отправился в Киев на медосмотр

Футболист польского «Леха» Тамаш Кадар отправился в Киев для медосмотра. В случае его успешного прохождения левый защитник сборной Венгрии подпишет контракт с «Динамо», сообщает официальный сайт «Леха».
Напомним, что Кадар выступает за клуб из Познани с 2015-го года. За два года 25-летний футболист провел 74 матча и выиграл Суперкубок Польши. Ранее мы сообщали о возможности Кадара перебраться в команду Сергея Реброва.
Источник — Sport.ua
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