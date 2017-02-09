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Василий САЧКО: «Готовы рассмотреть перенос тура»

Тренер «Ворсклы» Василий Сачко рассказал о комплектации команды и инициативе Андрея Шевченко

  • 09.02.2017 13:15
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Наставник рассказал о кадровой политике клуба:
 
- Безусловно, мне бы хотелось все позиции укрепить – в обороне, в середине поля, в атаке, но мы идем другим путем, согласно тем задачам, что нам ставят на сегодня. Мы будем выполнять их.
 
- Ждете еще новичков?
- Возможно, у нас кто-то еще появится.
 
Также Василий Сачко сказал, что поддерживает инициативу Андрея Шевченко о переносе тура УПЛ ради лучшей подготовки сборной Украины к матчу нашей главной команды с хорватами:
 
- Изначально есть регламент и распорядок. Хотелось бы, чтобы все было понятно, потому что нам тоже не хотелось бы быть заложниками ситуации. Но я понимаю и Андрея Шевченко, потому что он пришел в команду после составления календаря чемпионата. Я понимаю его состояние, учитывая, что это сборная, что игра с хорватами– очень важная для нашей команды. Мы готовы рассмотреть перенос тура, пойти на встречу сборной, но чтобы все клубы были в одинаковых условиях. Идет борьба за шестерку. В регламенте, насколько мне известно, только в двух последних турах команды играют в одно время. Как быть здесь, когда будет идти борьба за шестерку, за место под солнцем? Кто-то сыграет раньше, будет знать результат заведомо и, естественно, это будет несправедливо. 
 

Источник — ТК Футбол

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