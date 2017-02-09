Василий САЧКО: «Готовы рассмотреть перенос тура»

Наставник рассказал о кадровой политике клуба:

- Безусловно, мне бы хотелось все позиции укрепить – в обороне, в середине поля, в атаке, но мы идем другим путем, согласно тем задачам, что нам ставят на сегодня. Мы будем выполнять их.

- Ждете еще новичков?

- Возможно, у нас кто-то еще появится.

Также Василий Сачко сказал, что поддерживает инициативу Андрея Шевченко о переносе тура УПЛ ради лучшей подготовки сборной Украины к матчу нашей главной команды с хорватами:

- Изначально есть регламент и распорядок. Хотелось бы, чтобы все было понятно, потому что нам тоже не хотелось бы быть заложниками ситуации. Но я понимаю и Андрея Шевченко, потому что он пришел в команду после составления календаря чемпионата. Я понимаю его состояние, учитывая, что это сборная, что игра с хорватами– очень важная для нашей команды. Мы готовы рассмотреть перенос тура, пойти на встречу сборной, но чтобы все клубы были в одинаковых условиях. Идет борьба за шестерку. В регламенте, насколько мне известно, только в двух последних турах команды играют в одно время. Как быть здесь, когда будет идти борьба за шестерку, за место под солнцем? Кто-то сыграет раньше, будет знать результат заведомо и, естественно, это будет несправедливо.