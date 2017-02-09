Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Надо идти на встречу сборной»

Наставник «Днепра» поддержал перенос тура чемпионата Украины ради национальной команды

  • 09.02.2017 12:56
  • 129 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Днепр. Дмитрий Михайленко
© ФК Днепр. Дмитрий Михайленко
Тренер «Днепра» Дмитрий Михайленко не видит сложностей в том, чтобы перенести тур УПЛ ради подготовки сборной Украины к матчу со сборной Хорватии.
 
- Я, наверное, приверженец идеи, что надо идти навстречу сборной, потому что для нашей команды это очень важный форум – Чемпионат Мира. Я не вижу никаких сложностей, если команда сыграет через три дня на четвертый или через четыре дня на пятый. На сборах сейчас играем и в более жестком режиме. Мне кажется, это абсолютно нормальные вещи. 
 

Источник — ТК Футбол

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.