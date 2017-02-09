Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Надо идти на встречу сборной»

Тренер «Днепра» Дмитрий Михайленко не видит сложностей в том, чтобы перенести тур УПЛ ради подготовки сборной Украины к матчу со сборной Хорватии.
- Я, наверное, приверженец идеи, что надо идти навстречу сборной, потому что для нашей команды это очень важный форум – Чемпионат Мира. Я не вижу никаких сложностей, если команда сыграет через три дня на четвертый или через четыре дня на пятый. На сборах сейчас играем и в более жестком режиме. Мне кажется, это абсолютно нормальные вещи.
Источник — ТК Футбол
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