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Коноплянка – лучший бомбардир Шальке в текущем сезоне

На счету украинского футболиста шесть забитых мячей во всех турнирах

  • 09.02.2017 12:16
  • 2212 просмотров
  • 3 комментария
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ФК Шальке. Евгений Коноплянка
© ФК Шальке. Евгений Коноплянка

Гол в ворота «Сандхаузена» в поединке 1/8 финала Кубка Германии (4:1) стал для полузащитника «Шальке» Евгения Коноплянки 6-м в текущем сезоне, выведя его в единоличные лидеры бомбардирского рейтинга немецкого клуба.

Коноплянка провел за «Шальке» 21 матч во всех турнирах, забив 1 гол в Бундеслиге, 2 мяча в Лиге Европы и 3 гола в Кубке Германии. Также на счету Евгения 2 голевых паса.

Ближайшим преследователем Коноплянки является 22-летний центральный полузащитник «Шальке» Набиль Бенталеб, на счету которого 5 точных ударов (4 гола в Бундеслиге и 1 мяч в Лиге Европы).

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    sanjek83
    online
      sanjek83, 09.02.2017 12:30
    +4
    а толку,все ровно почти все время на банке сидит...
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    rjabchenko2204v
    online
      rjabchenko2204v, 09.02.2017 13:16
    0
    100%
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    27Sokolyuk@mail.ru
    online
      27Sokolyuk@mail.ru, 09.02.2017 13:21
    0
    хороший показник враховуючи ,що виходить тільки на заміну, ще й не нападающий .
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