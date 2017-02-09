Коноплянка – лучший бомбардир Шальке в текущем сезоне

Гол в ворота «Сандхаузена» в поединке 1/8 финала Кубка Германии (4:1) стал для полузащитника «Шальке» Евгения Коноплянки 6-м в текущем сезоне, выведя его в единоличные лидеры бомбардирского рейтинга немецкого клуба.

Коноплянка провел за «Шальке» 21 матч во всех турнирах, забив 1 гол в Бундеслиге, 2 мяча в Лиге Европы и 3 гола в Кубке Германии. Также на счету Евгения 2 голевых паса.

Ближайшим преследователем Коноплянки является 22-летний центральный полузащитник «Шальке» Набиль Бенталеб, на счету которого 5 точных ударов (4 гола в Бундеслиге и 1 мяч в Лиге Европы).