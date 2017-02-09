Комитет арбитров провел первый семинар по программе «Молодые таланты»

7 лютого у готельному комплексі «Братислава» у Києві пройшов семінар у рамках програми підготовки та навчання арбітрів з футболу «Молоді таланти 2017».

У семінарі взяли участь сімдесят кращих арбітрів та асистентів арбітра, які пройшли базову програму навчання у регіональних школах футбольного арбітра у 2016 році. Цей рік є другим етапом навчання та формування практичного досвіду для молодих хлопців.

Програма включає в себе п’ять короткострокових семінарів, під час яких арбітри проходитимуть тестування з фізичної та теоретичної підготовки. Під час навчання вони отримають сучасні рекомендації трактування положень Правил гри. Але найважливішим є те, що вони будуть залучені до арбітражу матчів Дитячо-юнацької Ліги України, Аматорської та Студентської ліг, товариських матчів в рамках підготовки збірних команд України молодших вікових категорій.

Програма має селекційні принципи й лише кращі арбітри наприкінці року сформують групу, яка буде надана на розгляд Комітету арбітрів до підвищення у класі та рекомендацій на подальше залучення до проведення змагань серед команд вікової категорії до дев’ятнадцяти років.