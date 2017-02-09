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Украинский нападающий на просмотре в Окжетпесе

Экс-игрок «Зари» и «Олимпика» пытается трудоустроиться в Казахстане

  • 09.02.2017 12:03
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  • 1 комментария
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ФК Заря. Ярослав Квасов
© ФК Заря. Ярослав Квасов

Единственный гол в товарищеском матче кокшетауского «Окжетпеса» и молдавской «Зари» забил украинец Ярослав Квасов. 24-летний Квасов является воспитанником донецкой школы футбола, выступал за «Олимпик», луганскую «Зарю» и эстонский «Калев». Пик его карьеры пришелся как раз на Эстонию, где в 66 матчах он забил 31 гол. Последним клубом была «Заря», но в двух матчах за основу этого клуба отличиться не удалось.
 

Источник — kazfootball.kz

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