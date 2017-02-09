Украинский нападающий на просмотре в Окжетпесе

Единственный гол в товарищеском матче кокшетауского «Окжетпеса» и молдавской «Зари» забил украинец Ярослав Квасов. 24-летний Квасов является воспитанником донецкой школы футбола, выступал за «Олимпик», луганскую «Зарю» и эстонский «Калев». Пик его карьеры пришелся как раз на Эстонию, где в 66 матчах он забил 31 гол. Последним клубом была «Заря», но в двух матчах за основу этого клуба отличиться не удалось.
Источник — kazfootball.kz
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