Украинский нападающий на просмотре в Окжетпесе

ха ха спорт юа коменти підчистив !!! Де мій комент про власників сайту ?

Сам-то сильно вумный. Да с нынешней мифологизации всего и вся разве это проблема. Одни херои Крут...

У итальянцев есть Гарибальди и он очень не нравится австрийцам. У поляков - Тадеуш Костюшко или ...

Тарас Бульба))))) Пля, ну где таких дебилов находят?)) Им бы хоть тесты какие-нибудь проводили..