Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Показал Ковалю, как нужно стоять в воротах!»

Вингер «Динамо» Андрей Ярмоленко прокомментировал эпизод на тренировке, когда он поменялся местами с голкипером Максимом Ковалем. Ярмоленко неплохо справился с новыми обязанностями, позволив вратарю забить лишь один раз.

«Показал Максиму Ковалю, как нужно стоять в воротах!!! Очередной спор – очередная победа!!!», – написал Ярмоленко в Instagram.