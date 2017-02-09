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Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Показал Ковалю, как нужно стоять в воротах!»

Вингер «Динамо» ненадолго переквалифицировался в голкипера

  • 09.02.2017 11:59
  • 1427 просмотров
  • 4 комментария
Метки
instagram.com/yarmolenkoandrey
© instagram.com/yarmolenkoandrey

Вингер «Динамо» Андрей Ярмоленко прокомментировал эпизод на тренировке, когда он поменялся местами с голкипером Максимом Ковалем. Ярмоленко неплохо справился с новыми обязанностями, позволив вратарю забить лишь один раз.

«Показал Максиму Ковалю, как нужно стоять в воротах!!! Очередной спор – очередная победа!!!», – написал Ярмоленко в Instagram.

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Комментарии
    Юлия Лаута
      Юлия Лаута, 09.02.2017 12:21
    -8
    Нынешнее «Динамо» пока не может конкурировать с «Шахтером», несмотря на то, что главная звезда команды Андрея Ярмоленко по-прежнему в команде. Много говорилось об интересе к уроженцу Ленинграда со стороны европейских клубов, но, судя по всему, момент был упущен. Теперь к 27-летнему нападающему, который первый гол в большом футболе посвятил Юрию Семину, поверившему в него, судя по всему и интереса европейских клубов нет….
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    Михаил Поляков
      Михаил Поляков, 09.02.2017 13:06
    0
    Лучше бы Коваль ему показал как в футбол на поле играть
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    Вова Бойко
    online
      Вова Бойко, 09.02.2017 13:08
    0
    Юлия Лаута, 09.02.2017 12:21
    Нынешнее «Динамо» пока не может конкурировать с «Шахтером», несмотря на то, что главная звезда команды Андрея Ярмоленко по-прежнему в команде. Много І об интересе к уроженцу Ленинграда со І що ти цім хочеш сказать? европейских клубов, но, судя по всему, момент был упущен. Теперь к 27-летнему нападающему, который первый гол в большом футболе посвятил Юрию Семину, поверившему в него, судя по всему и интереса европейских клубов нет….
    Юлия Лаута, 09.02.2017 12:21
    Нынешнее «Динамо» пока не может конкурировать с «Шахтером», несмотря на то, что главная звезда команды Андрея Ярмоленко по-прежнему в команде. Много говорилось об интересе к уроженцу Ленинграда со стороны европейских клубов, но, судя по всему, момент был упущен. Теперь к 27-летнему нападающему, который первый гол в большом футболе посвятил Юрию Семину, поверившему в него, судя по всему и интереса европейских клубов нет….
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    ding01
    online
      ding01, 09.02.2017 13:17
    +1
    всегда умиляло как болельщики шахтера радуются когда какого то негра продали как будто эти деньги им в карман пойдут))) что касается развития клуба шахтер то он как был тенью ДК так и остался, так как шахтер постоянно пытается ровняться на ДК)))
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