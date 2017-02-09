Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Показал Ковалю, как нужно стоять в воротах!»

Вингер «Динамо» Андрей Ярмоленко прокомментировал эпизод на тренировке, когда он поменялся местами с голкипером Максимом Ковалем. Ярмоленко неплохо справился с новыми обязанностями, позволив вратарю забить лишь один раз.
«Показал Максиму Ковалю, как нужно стоять в воротах!!! Очередной спор – очередная победа!!!», – написал Ярмоленко в Instagram.
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