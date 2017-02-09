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Рейтинг ФИФА: Украина осталась на 30-м месте

Сборная Камеруна после победы на КАН-2017 прыгнула вверх над 29 позиций

  • 09.02.2017 11:34
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fifa.com
© fifa.com

9-го февраля ФИФА опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных.

Украина, имея в активе 805 баллов, осталась на 30-й строчке таблицы. Ранее шедшая 7-й Франция подвинула Колумбию с 6-го места. Исландия поднялась с 21-го места на 20-е.

Наибольший скачок совершил победитель КАН-2017 Камерун, который прыгнул вверх на 29 позиций. Сейчас сборная Камеруна находится на 33-м месте рейтинга. Самый большой регресс у сборной Кот-д'Ивуара, рухнувшей вниз на 13 позиций. Ивуарийцы занимают 47-е место.

Источник — Sport.ua

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