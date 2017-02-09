Кварцяный взял в Турцию 30 футболистов

Луцька «Волинь» відправилася на учбово-тренувальний збір до Туреччини. У місцевій Анталії лучани перебуватимуть з 7 по 20 лютого. У складі команди до другої частини чемпіонату під керівництвом Віталія Кварцяного готуватимуться наступні футболісти:
Воротарі: Віталій Неділько, Артем Кичак, Андрій Марчук, Денис Хвалицький
Захисники: Сергій Логінов, Міха Горопевшек, Роман Никитюк, Владислав Шаповал, Юрій Романюк, Сергій Мелінишин, Данило Бескоровайний, Олег Тракало, Роман Шандрук, Руслан Марушка
Півзахисники: Олег Герасимюк, Редван Мемешев, Дмитро Задерецький, Артем Дудік, Олександр Чепелюк, Андрій Никитюк, Юрій Тетеренко, Євген Котюн, Андрій Ляшенко, Ілля Тимошенко, Олег Марчук
Нападники: Сергій Петров, Анатолій Діденко, Євген Могіль, Владислав Дмитренко, Назар Нич
Перший спаринг команди запланований на четвер 9 лютого. Суперником волинян у даному поєдинку стане македонський клуб «Академія Пандев». Про плани подальших спарингів «Волині» буде повідомлено пізніше.
Источник — ФК Волынь
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