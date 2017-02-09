Кварцяный взял в Турцию 30 футболистов

Цей ресурс , тобто спорт юа належить росіянам, тому так багато матеріалу про рос спорт

в чем смысл этого суда? даж если его восстановят-врядли хоть одна из боксерских организации даст ...

У нього болитьГорло, він пропускає спринт і переслідування, а вже в індивідуалці (через 5 днів) н...

Круть. Я бы вообще ввёл правило,чтобы чемпионы и претенденты бились не меньше 4-5 раз в год.А то ...

Отлично, надеюсь бои будут не с мешками как у некоторых чемпионов.