КОНЬКОВ: «Говорить о будущем Шевченко - гадать на кофейной гуще»

Свой ближайший матч в отборочном турнире ЧМ-2018 подопечные Андрея Шевченко проведут 24 марта против Хорватии. Именно в поединке с балканцами в 1995 году в качестве игрока национальной команды Украины дебютировал нынешний главный тренер «сине-желтых».

О перипетиях той игры рассказал Анатолий Коньков, который тогда возглавлял нашу сборную.

— Анатолий Дмитриевич, ваш дебют в качестве главного тренера сборной Украины в марте 1995 года оказался, мягко говоря, неудачным…

— Да уж, получить в Хорватии четыре безответных мяча неприятно. Не в качестве отговорки, но скажу, что подготовка к спарке против Хорватии и Италии была скомкана. Те условия, которые нам предоставили организаторы сборов накануне этих матчей, были очень плохими…

— После такой игры не хотелось все бросить?

— Были такие мысли, но потом подумал, что так уйти — это последнее дело…

— Тогда, против Хорватии, свой первый поединок в футболке национальной сборной провел нынешний главный тренер «сине-желтых» Андрей Шевченко. Помните?

— До мельчайших подробностей — нет. Но, по большому счету, как он мог выглядеть, если команда проиграла — 0:4? Сборная в целом провела матч ниже своих возможностей. Если бы Андрей выглядел ярко, то об этом сейчас часто бы говорили. Не снимаю с себя вины за такой проигрыш и я со своим тренерским штабом.

— За вашу футбольную жизнь вы не раз пересекались с Шевченко. Видели в нем задатки наставника?

— Скажу больше, будучи президентом Федерации футбола Украины, я приглашал Андрея возглавить сборную страны, но он отказался, мотивировав это своей неготовностью занять такой пост.

— А что сейчас скажете о начальном этапе карьеры молодого тренера?

— Не будем гадать. Пускай Андрей Николаевич поработает некоторое время, тогда и поговорим о его дальнейшем тренерском росте.

Больше вспоминается не его дебют в сборной в качестве игрока, а карьера в целом как футболиста мирового уровня. Пока говорить о том, сумеет ли он такого добиться на тренерском поприще, — значит гадать на кофейной гуще. Но главное, что у него для этого есть возможности, поскольку условия для сборной созданы великолепные.

— Хорватия — неудобный для нас соперник?

— Только потому, что мы выиграли у нее один раз из семи? Не думаю. Хорошая сбалансированная сборная, в которой выступают футболисты из ведущих клубов Европы. Но то же можно сказать и об Испании, Германии… Не нужно считать, что все, кому мы уступаем в очных встречах, непобедимы. К примеру, уже в июне 1995-го Украина взяла реванш у хорватов, хоть и не такой убедительный (1:0), но по игре мы соперника превзошли.

— Каковы наши перспективы в отборочном турнире после четырех туров?

— Фавориты группы I, а это Хорватия, Украина, Исландия и Турция, — команды примерно одинакового уровня. Многое будет зависеть от того, в каком состоянии «сине-желтые» будут подходить к каждой игре. И какие возможности вообще будут у нашей футбольной державы. Нынешнее второе место в группе дает перспективы для успешного завершения отборочного турнира.